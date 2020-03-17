Хроники коронавируса: Болгария прощается с куротным сезоном, а Турция веселится в ночных клубах

Часть 1, Часть 2

В прошлых репортажах журналист рассказала, как европейцы сколачивают отряды, чтобы противостоять мигрантам-нелегалам. Теперь она пытается перебраться в Турцию - чтобы показать, кто, как и зачем направляет миграционные потоки в Евросоюз.

Ощущение, будто я участвую в гонке с препятствиями. Коронавирус бежит за мной по пятам. Только я выскочила из Греции, как там ввели карантин. Мои болгарские друзья посоветовали мне немедленно ехать в Софию:

- Тебе же в Турцию надо? Не теряй времени. Парламент уже заседает.

- Что это значит?!

- А то, что Болгарии очень хочется быть похожей на страны Евросоюза, и парламент точно введет карантин. Границу закроют. Тебе повезет, если ты улетишь.

В гостинице в Софии меня встречает грустный портье:

- Это похоже на бред. Два месяца вся страна валялась с гриппом. Особенно тяжело болели дети. Никто и ухом не повел. Теперь у нас якобы 23 заболевших. Откуда? У нас даже тестов нет на коронавирус. У меня сестра работает в больнице. Во всей Европе нет тестов. Это ерунда, что у вас мазочки берут. Это не тесты. Они есть только у китайцев, а те поехали спасать итальянцев. Болгария – беднейшая страна ЕС, и карантин нас просто убьет. Экономически. На улице жара, все цветет, мы очень рассчитывали на этот сезон. А теперь все, как сумасшедшие, скупают продукты. А мне запрещено подавать постояльцам нормальные завтраки. Я должен оставить вам пакет с бутербродом и водой. Вот и все. Даже кофе и чай запрещено подавать!

ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЕЧКИ БЕЗ КАРАНТИНА

После этих слов у меня просыпается дикий голод, и я несусь в свой любимый ресторан. Официанты в резиновых перчатках и масках обрабатывают мои руки при входе антисептиком. «Догуливаем последний денечек! – вздыхают они. – С завтрашнего дня закрывается все, кроме аптек и небольших магазинов».

На следующий день София – город-призрак. Но какая прекрасная погода!

Перед вылетом в Турцию в аэропорту меня встречают люди с тепловизорами и чуть ли не в противогазах. Я привычно подставляю кисти рук.

- Почему вы нам суете руки! И не двигайтесь! Мы должны смерить вам температуру.

- Вот поэтому я и протягиваю вам руки. У нас в Китае все так делали, - простодушно замечаю я.

Надо было видеть их лица!

- Я смерю через лоб.

Я томлюсь в ожидании регистрации. Все кафе закрыты. Работает крохотный магазинчик, где я беру воду, бутылочку итальянского вина и чипсы. Вдруг крик продавщицы:

- Не покупайте!

- Что случилось? – я чуть не выронила бутылку.

- Она из Италии.

О Господи! В этот момент я получаю смс-ку от приятельницы из Китая: «Возвращайся, дорогая! Чего ты там киснешь в дохлой Европе? В Китае открылись рестораны, повсюду жизнь бьет ключом. Повеселимся!» Это какая-то злая шутка!

Пассажирки рейса София-Стамбул.Фото: Дарья АСЛАМОВА

В дьюти-фри огромная очередь за водой. Люди по привычке сидят в баре. «Он не работает! – кричит мне какая-то симпатичная женщина. – Мы просто так сидим».

- Может, они киоски поставили, где можно деньгами заплатить?

Мы вместе энергично пытаемся открыть двери холодильников. Внезапно я дергаю ручку витрины с мороженым, и – о чудо! – она открывается. Соблазн так велик!

- Может, на мороженом есть ценники? – робко говорит моя попутчица. – Мы им оставим деньги на кассе.

Я вытаскиваю мороженое, но ценника нет! Мы обе вздыхаем. Честность и видеокамеры побеждают. Я кладу мороженое обратно.

СТАМБУЛЬСКИЙ КОНТРАСТ

В самолете «Турецких авиалиний» я обалдело смотрю на очаровательных стюардесс БЕЗ МАСОК! Это чудо! Всего час полета, и здравствуй, прекрасный Стамбул! Знаменитая улица Истикляль вся сверкает огнями, повсюду смеющиеся и праздношатающиеся люди. В ресторанах яблоку негде упасть. Какой контраст с мертвой Европой!

В Стамбуле жизнь кипит, в кафе и ресторанах людно.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Я с трудом нахожу место в кабачке за столиком на улице рядом с двумя такими красавицами, что обалдело пялюсь на них. От газовых обогревателей становится жарко, и одна из красавиц скидывает шаль. Раздается дружное «ах!» На девице, собственно, не платье, а черная сетка, из которой поочередно вываливается то левая, то правая груди, множество золотых браслетов и куча татуировок. Мужчины перестают есть.

Девиц мучает любопытство:

- А вы русская? Ой, мы так и подумали! Обожаем русских! Мы вообще собираемся на курсы русского языка.

Девицы представляются студентками университета. Одна – психоаналитик, другая – адвокат. Та, что адвокат, говорит, что нет ничего важнее дружбы между Россией и Турцией. Вот поэтому она хочет выучить русский, чтобы заключать юридические договоры не только на турецком. Я пялюсь в ее обширное декольте, что она расценивает по-своему:

- Я слишком толстая? Все турчанки пухленькие, потому что мы обожаем сладкое! А что вы думаете о Карл Марксе?

(Мамой клянусь - так и спросила! Я чуть не рухнула со стула!)

- О КОМ я думаю?!

- Ну, Карл Маркс! Его замечательная книга «Капитал! Равенство народов, борьба с монопольным капиталом. Жалко, мне не хватает английских слов. Но вы России все про него знаете!

- А мне больше нравятся статьи Ленина, - говорит психоаналитик в черной сетке и в тату. – Я родом из Измира, где боготворят Ататюрка. Они же были друзьями: Ленин и Ататюрк. Жалко, что позже они разошлись. История могла пойти бы по другому пути.

- Девочки, а как вы в таком виде по улицам ходите? – спрашиваю я. – Вас мужчины не достают?

- Вот три года назад были проблемы! – с жаром говорят девицы. – Понаехали беженцы из Афганистана и Пакистана. Их женщины в бурках все время на нас орали, а мужики думали, что мы проститутки. Сейчас все успокоилось.

Девчонки пьют ракию - анисовую водку, разбавленную водой, и мне тоже заказывают.

Дарья Асламова и её турецкие собеседницы.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Раз ты в Турции, пей ракию, а не вино. И вообще, пошли с нами в ночной клуб!

- Девочки, да у меня дочка старше вас.

- Ну, и что. Выглядишь ты отлично. У нас и взрослые женщины танцуют! Мы тебе танец живота покажем.

Расстаемся мы в самых дружеских чувствах, и я клятвенно заверяю, что обязательно перечитаю «Капитал».

А уже на следующее утро полил дождь, в метро начали рекламировать средства защиты от коронавируса, появились люди в масках, закрылись ночные клубы. О Боже! Куда бежать? Обратно в Китай?! Там сейчас хорошо!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766862" frameborder="0"></iframe> Дарья Асламова: «Турция - единственная страна, которая не боится коронавируса».Дарья АСЛАМОВА

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