2020-03-15T18:45:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В московской лаборатории начнут делать анализы на коронавирус

Новое оборудование уже закупили, ранее тесты в нашей стране делали только в Новосибирске
Анастасия ВАРДАНЯН
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Точную дату начала проведения анализов на коронавирус не называют.Точную дату начала проведения анализов на коронавирус не называют.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 15 марта, сообщил: "в Москве начнут делать анализы на выявление вируса COVID-19". Тестирование ранее было доступно только в одной лаборатории страны, которая находится в Новосибирске. В столице России исследование будут проводить в лаборатории Противочумного центра на улице Мусоргского.

- Лабораторию в кратчайшие сроки оснастят современными системами для исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность, - сообщили в столичном оперативном штабе.

Точную дату начала проведения анализов на коронавирус не называют. Но, скорее всего, произойдет это в ближайшие дни. Руководство лаборатории уже позаботилось об удобстве подвоза биоматериалов.

- Чтобы минимизировать транспортные заторы и упростить доставку биоматериала, рядом с территорией центра появятся парковочные мест для спецтранспорта, машин скорой помощи и других автомобилей медицинских организаций. Мы просим жителей домов, расположенных рядом с центром, с пониманием отнестись к этой ситуации, - обратились к москвичам в оперативном штабе.

По последним данным, в России коронавирус выявлен у 63 человек. Большинство из них заразились во время туристических поездок. Только трое подцепили вирус в России от других носителей.

В Москве зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Первый заболевший Давид Беров выписан из больницы после полного выздоровления 7 марта

ВАЖНО

На территории центра не будут находиться пациенты, не будет развернут стационар или какое-либо иное инфекционное учреждение. Функция учреждения не поменяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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