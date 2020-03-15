Коронавирус штурмует Латинскую Америку

Пандемия COVID-19, захлестнувшая почти всю планету, добралась с небольшим опозданием и до Латинской Америки. И с ходу начала "бить в цель", посеяв панику как среди простых людей, так в окружении местных лидеров. Пока в регионе зарегистрировано более 300 случаев коронавируса, от которых скончалось 4 человека.

ВИРУСНЫЙ КАРНАВАЛ

Первой "ласточкой" COVID-19 в регионе стала Бразилия, где случай коронавируса был выявлен сразу же после карнавала. При этом среди больных оказалось несколько чиновников в окружении президента, включая его пресс-секретаря Фабио Вайнгартена. Дело дошло до того, что и самому главе государства Жаиру Болсонару пришлось сдавать тест на коронавирус, и на данный момент результат отрицательный.

Сейчас страна занимает первое место в регионе по числу заболевших — 121 человек. Есть и хорошие новости — 13 марта власти объявили о том, что теперь у них есть первый официально выздоровевший пациент.

Само правительство Бразилии уже объявило о введении традиционных мер — запрет на массовые мероприятия, частичную отмену занятий в школах. Впрочем, пока Болсонару не решился покуситься на святое — футбол. Хотя вход на стадионы для зрителей будет закрыт, болельщики смогут все равно насладиться игрой любимых команд по телевизору.

Власти, однако, могут быть "благодарны" вирусу за то, что из-за него они смогли избежать масштабных студенческих протестов, которые были запланированы на ближайшие несколько недель. Теперь Болсонару может со спокойной совестью под предлогом борьбы с эпидемией ограничить все акции неповиновения, которые сотрясают Бразилию с самого избрания главы государства.

УДАРИМ РОМОМ ПО КОРОНАВИРУСУ

Хуже всего, наверное, пришлось Венесуэле. В стране, где в результате многолетнего социально-экономического кризиса оказалась развалена система здравоохранения, COVID-19 появился чуть позже, чем в других частях региона. Но уже 13 марта Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом — массовые мероприятия оказались под запретом, школьники вынуждены оставаться дома, даже поесть теперь негде — все рестораны и кафе обязали работать только на приготовление еды на вынос. Практически все авиарейсы оказались отменены. Фактически выбраться из страны очень сложно.

После объявления о появлении коронавируса простые венесуэльцы ринулись в магазины закупаться едой и предметами гигиеныФото: REUTERS

Что ни говори, а Боливарианская Республика является наиболее проблемной с точки зрения борьбы с COVID-19. Лекарства здесь из-за нехватки денег и блокады США и их союзников найти сложно, больницы пребывают в печальном состоянии, а большинство квалифицированных врачей или уехали за рубеж, или перешли в частную медицину, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Уже сразу после объявления о появлении коронавируса простые венесуэльцы ринулись в магазины закупаться едой и предметами гигиены. Корр. КП, заехавший за молоком в близлежащий супермаркет, увидел очередь, которой не было даже во время массовых отключений электричества. Такая же ситуация наблюдалась и в столичных аптеках, откуда народ сметал маски, спирт и лекарства.

Впрочем, зная любовь местных жителей к спекуляции, вполне возможно, что все дефицитные товары скоро опять окажутся в продаже, только уже не за боливары, а за "твердые" доллары, да еще и в несколько раз дороже. При этом в соцсетях бродят слухи, что правительство разрешит пользоваться метро только тем, кто будет носить медицинскую маску. Так что этот типичный атрибут времен эпидемии уже почти не встречается на полках магазинов. Пока очередей нет только в магазинах алкоголя, благо рома в стране запасено на несколько лет вперед.

ТРОПИЧЕСКИЙ КАРАНТИН

Сейчас коронавирус помимо Бразилии и Венесуэлы выявили практически во всех странах континентальной Латинской Америки, кроме Белиза, Никарагуа и Сальвадора, да и то, возможно, что там просто пока никто не обнаружил больных в силу бедности этих государств. Кстати, Никарагуа отметился весьма оригинальным способом борьбы с пандемией — в то время, как большая часть правительств ограничивает массовые мероприятия, власти центральноамериканской страны в субботу провели митинг под лозунгом "Любовь во времена COVID-19".

Практически все лидеры сразу же объявили о введении в той или иной степени чрезвычайного положения — отменили концерты и спортивные состязания, закрыли школы и университеты, максимально сократили авиасообщение с заграницей. Например, в Сальвадоре вообще запретил въезд иностранцам и ограничили ряд конституционных прав граждан, Аргентина, Колумбия, Перу и Чили объявили обязательный карантин для всех вернувшихся из-за рубежа. А Эквадор пошел еще дальше, запретив въезд к себе вообще всем - и своим, и чужим гражданам.

Тем не менее вирус в Западном полушарии рискует стать более смертельным, чем в Европе или в Азии из-за неразвитой системы здравоохранения. Только Аргентина, Куба и Уругвай имеют число койко-мест выше среднего общемирового показателя на 1000 человек, а хуже всего ситуация обстоит в Гватемале и Венесуэле. Однако в пользу Латинской Америки говорят и климатические условия, ведь при более высоких температурах COVID-19 быстрее погибает.

Сейчас коронавирус помимо Бразилии и Венесуэлы выявили практически во всех странах континентальной Латинской АмерикиФото: REUTERS

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Сложность ситуации для Латинской Америки заключается еще и в том, что коронавирус очень некстати совпал с падением цен на нефть вместе с прекращением турпотока, которые для региона были одними из основных статей дохода.

На этом фоне опять же самой уязвимой оказывается Венесуэла, потому что большую часть валютных средств она получает именно от экспорта углеводородов. При этом импорт продовольствия и хозтоваров за доллары играет важнейшую роль в экономике страны, которая практически ничего не производит. Если теперь поступления валюты в Боливарианскую Республику упадут, а цены на все вырастут, это может привести в прямом смысле к коллапсу во всех сферах.

Но не только Венесуэла в "зоне риска" на фоне обрушения сырьевых котировок, но и все экономики региона. Это показало и снижение курсов национальных валют в разных государствах от 1,5 до 0,25 процента. Казалось бы, что это немного, но в значительной степени ситуацию удалось удержать, "залив" рынки деньгами. Например, Колумбия направила на корректировку обменного курса миллиард долларов США, схожим образом поступили Мексика и Чили. Однако с учетом разворачивающегося катаклизма, этим странам придется готовиться к дальнейшему падению местных денежных знаков и укреплению доллара.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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