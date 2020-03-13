Как мы с Борькой боролись с коронавирусом

Я, друзья, в краю суровом вырос. Не боялся в жизни ничего. Но теперь пришел коронавирус - все с ума сошли из-за него. Превратилась жизнь в сплошную муку. Дома, на работе, хоть кричи. Мужики не жмут при встрече руку и все в масках ходят как врачи.

А недавно в недрах интернета я прочел научную статью. Говорят, что наша песня спета. Все, мол, заболеем - и адью.

А еще прочел, даю вам слово, чтобы дать инфекции отпор, нужно больше принимать спиртного - пиво, водка, самогон, кагор.

Что поделать... Надо, значит, надо.

С другом Борькой сбегав в магазин и купив к портвейну шоколада, мы в гараж ушли на карантин. Ну а что. Хотя бы оттопырюсь. Подкоплю энергии и сил, чтобы этот злой коронавирус наш район, как оспу, обходил.

Процедура - полная малина.

Нет, не взять вам, сволочи, Москвы!

Но прошло шесть суток карантина и все деньги кончились, увы. Вот стакан последний зауханю - и угроза заново попрёт.

Друг сказал, давай-ка сходим в баню. Там, в парилке, вирус не берет.

И пошли в Лефортово. С испугу - судорожно тёрли телеса. Веником стегали друг по другу, крякая от жара, три часа. После - прыг в корыто ледяное.

Только в тот же вечер в телик, глядь, вирус подхватили еще трое.

Ну и рубль грохнулся опять.

Ну ничо. Я слышал от соседки, чтоб зараза не свалила с ног, нужно натереться чем-то едким.

Друг сказал:

- Попробуем чеснок.

Как это полезно и знакомо.

Только где-то через пять минут нас с Борисом выгнали из дома и назад чего-то не зовут.

Друг принес потресканный папирус.

Говорит и машет кулаком:

- Вот, смотри, написано, что вирус нужно гнать взашей борщевиком.

Я таких не слышал ерундистик. Но нашли. И друг велел:

- Натрись.

Хорошо, что тот был сух как листик - и мы чудом им не обожглись.

А еще мы слышали, зараза вмиг отступит, если свой живот натереть пометом дикобраза! Мы нашли... Источник нагло врёт.

Как же быть? И где искать лекарство? Вирус уже чудится в борще!.. Может быть, принять конфуцианство - им там всё до лампочки ваще. Может, заварить в ковше цветочки? Натереть редиску или хрен? Или вместе с Борькой в одной бочке спрятаться от всех как Диоген?

Перестали мы ходить в соцсети. На работе взяли за свой счёт. Всё боимся вируса как дети. Пару дней - и вирус к нам придёт через все заставы и границу.

А вчера (не глюки и не сон!) нас с Борисом отвезли в больницу - в ту, где Цезарь и Наполеон. Тихо, хорошо. Еда на вынос. Наконец-то, кончился кошмар.

Ну а коль придет коронавирус, то его не пустит санитар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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