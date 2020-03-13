Мишустин: «В 21 веке люди в центре России живут без газа, а больницы построены при царе-батюшке»

В пятницу Михаил Мишустин отправился в Ярославскую и Костромскую области. Вначале премьер приехал в Переяславль-Залесский, где провел совещание по развитию малых городов.

Помимо местных чиновников Мишустина встречала депутат Госдумы от Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Мишустин поздравил Терешкову с прошедшим Днем рождения (6 марта ей исполнилось 83 года) и подарил букет цветов.

Напомним, что после того, как Терешкова несколько дней назад с думской трибуны внести поправки о президентских сроках в Конституцию.После совещания у премьера журналисты попросили Терешкову обьяснить, почему именно она выступила с таким предложением.

- Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей. Региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что нужно думать, как решить проблемы каждого конкретного населенного пункта, а не действовать по универсальным рецептам. Мишустин рассказал, что со следующего года будет вдвое увеличен (до 10 миллиардов рублей) призовой фонд Всероссийского конкурса проектов по благоустройству. Деньги пойдут на реализацию победивших проектов.

И тут слово опять взяла Терешкова. Она передала премьеру просьбу местных жителей не строить на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозно-бумажный комбинат.

- Полностью согласен, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду. Я думаю, мы этот вопрос закроем, - пообещал Мишустин.

Премьер также поручил правительству подумать над тем, чтобы распространить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на города с населением до ста тысяч человек.

- Нужно наладить систему мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ со степенью износа более 60 процентов.

В последнее время ЧП все больше. И решение тут только одно - обновить и модернизировать объекты ЖКХ. Это основа развития российских городов на долгие годы, - заметил Мишустин.

Премьер сообщил, что в этом году году на модернизацию инфраструктуры малых городов будет выделено 1,5 миллиарда рублей.

«СЧАСТЛИВОЕ» МАТЕРИНСТВО

Приехав в Костромскую область, Мишустин отправился в окружную больницу. Премьеру показали гинекологическое отделение, расположенное в здании кожевенного завода 1760-го года постройки. На второй этаж женщин носят на носилках по лестницам.

- Это не просто грустно, это недопустимо. Отделение гинекологии наводит мысли о чем угодно, только не о счастливом материнстве, - заметил Мишустин. - Регион с богатейшей историей, хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больнице, построенной еще при царе-батюшке без элементарных удобств.

Премьер поручил выделить на ремонт больничного корпуса 200 миллионов рублей.

Премьер также обратил внимание на медленную газификацию регионов.

- 21 век, центр России, даже не север, а люди живут без газа, - заметил Мишустин.

Премьер также заехал в Костромской госуниверситет. Студенты поинтересовались: какое образование Мишустин считает более важным.

- Я знаю большое число совершенно замечательных финансистов, экономистов, которые получились из не очень хороших инженеров, но не знаю ни одного даже не очень хорошего инженера, который получился из хорошего финансиста или экономиста. Техническое образование - это конкурентное преимущество России. Поэтому скажу честно, не лукавя: я считаю, что техническое образование было бы предпочтительнее, - ответил Мишустин студентам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Валентина Терешкова: Россияне помнят, какой Путин принял страну, и потому просили: «Сохраните нам Владимира Владимировича!»

В пятницу депутат Госдумы Валентина Терешкова отправилась в свою родную Ярославскую область, где встретилась с приехавшим туда премьером Михаилом Мишустиным.

Терешкова поучаствовала в совещании по развитию малых городов. А после этого согласилась ответить журналистам на вопросы о своем предложении в поправке к Конституции позволить идти на новые президентские выборы Владимиру Путину.

- Когда я была включена в рабочую группу, мы очень много предложенных поправок в Конституцию рассмотрели. Все встречи с избирателями начинались с того, что «вы нам пожалуйста сохраните Владимира Владимировича! Люди помнят, в каком состоянии он принял нашу страну. И все, как один говорили: «Мы сейчас спокойны за будущее наших детей, но нам нужен Владимир Владимирович!», - рассказала Терешкова журналистам.

Она заметила, что «не могла сидеть и терпеть».

- Я сказала: «дайте мне слово, я хочу сказать. Потому что 2024-й год скоро, время идет очень быстро, и я озвучила просьбы людей, а их много. Я получаю огромную почту. И каждое письмо начинается со слов «спасибо, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича», - рассказала Терешкова.