Коронавирус изменил жизнь звезд: дочь Бородиной учится дома, Казанова грустит без мужа итальянца, а Кудрявцева следит за температурой

Из-за коронавируса переносятся не только премьеры и концерты артистов, но и в привычной жизни звезд произошли коррективы.

Так как ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в компании мужа, коллеги Ольги Орловой и других друзей решила отпраздновать день рождения во Франции – теперь она на карантине. Кроме того, на карантине ее дети, старшая дочь Бородиной учится в гимназии им. Е. Примакова – детей с 13 марта на неделю отправили по домам, так как у одного из родителей учеников есть подозрение на коронавирус, но оно не подтверждено.

Вот как описывает ситуации сама Бородина: «Сидим все дома сегодня у нас закрыли школу и садик на карантин. Не злорадствуйте: не по нашей вине, мы к этому не имеем никакого отношения. Мару я отправила к бабушке на момент учебы и нашего возвращения, но сегодня выяснилось, что школу закрыли. Пока подтверждений никаких нет, но всех обезопасили, так как есть у кого-то подозрения на родителя. Теперь будем на домашнем обучении, много читать, играть…» В инстаграме у Бородиной 14 млн. подписчиков, многие критикуют Ксению за то, что во время такой ситуации она отправилась на отдых во Францию. И уж точно самые бдительные из них будут следить за Бородиной, чтобы две недели она просидела дома – естественно, что речь идет о «виртуальной слежке».

Дана Борисова, насмотревшись теленовостей, сообщила, что сегодня не пустила дочь в школу. А Тутта Ларсен рассказала, что отменилась ее поездка с детьми во Французские Альпы и в Скандинавию: «У меня сорвалась пара проектов, а Валера (муж) не летит на аттестацию в Японию. В саду отменили утренник с родителями. В школе отменили все праздники, спектакль и важное родительское собрание. Перенесли экскурсию. Всем детям меряют температуру по утрам…»

У Сати Казановой детей пока нет, и она грустит в одиночестве, так как ее муж итальянец улетел на родину — певица должна была вскоре отправиться из Москвы к нему, но теперь это невозможно: «Буквально пару недель назад мы с супругом строили грандиозные планы: как я приеду к нему на 8 марта, и мы погуляем красиво в Милане. А потом я останусь с ним на пять дней, поддержу его и порадуюсь по случаю выхода книги, которую мой Стефано писал с такой любовью. Сейчас мы не можем встретиться ни на какой из территорий мира, по причине коронавируса и итальянского паспорта моего любимого. По прогнозам это продлится до начала апреля - в лучшем случае. Мы чувствуем себя как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами…»

Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Большинство звезд в социальных сетях демонстрируют, что постоянно обрабатывают руки спиртосодержащими средствами: Лера Кудрявцева, Елена Малышева, Светлана Зейналова и многие другие демонстрируют, как заботятся о себе и окружающих. Так как Кудрявцева сегодня приехала на съемки «Звезды сошлись» сразу после отпуска в ОАЭ – ей перед выходом в студию измерили температуру: оказалось 36, 5.

Многие звезды перенесли занятия из спортзала домой или на свежий воздух. Актриса Дарья Повереннова делится советами по укреплению здоровья: «Сейчас как никогда, важно укрепить свой иммунитет. Что я делаю: продолжаю каждодневные пробежки на улице (лучше не посещать спортзалы), пью много кипятка с лимоном, пью отдельно витамин С, очень часто мою руки и пользуюсь санитайзером в общественных местах. Давайте будем серьёзнее относиться к себе и к окружающим нас людям!»

dpoverennova Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем играть спектакли. Зрители сдают билеты, и я их понимаю...

Екатерина Одинцова выходит из дома исключительно в маске, чтобы не поддаваться панике она позвонила за консультацией Елене Малышевой и передала содержание этой беседы: «Полчаса проговорила по телефону с моей хорошо информированной, мудрой и грамотной подругой Леной Малышевой. Лена погасила мою панику своей статистикой, избавила меня от множества лишних трат и бессмысленных действий. После разговора с ней я взяла спирт, налила его в спрей и хожу, обрабатываю поверхности, прежде чем касаться их. В лифте надеваю маску, думаю начать ходить на свой 15 этаж пешком. И мою руки. И не хожу туда, куда можно не ходить. А главное - сохраняю спокойствие и позитивный настрой!»