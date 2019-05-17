2019-05-17T14:38:13+03:00
Звезды

Аллегрова показала взрослую дочь

Девушка работает концертным директором певицы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Из-за большой загруженности мамы Лала почти все время в детстве проводила с дедушкой и бабушкойИз-за большой загруженности мамы Лала почти все время в детстве проводила с дедушкой и бабушкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Ирина Аллегрова показала свою единственную дочь от первого мужа Георгия Таирова. Наследнице артистки исполнилось 47 лет.

Ирина Аллегрова предстала на архивных снимках со своей единственной дочерью Лалой в честь ее дня рождения. 16 мая она отметила 47-летие. На фотографиях запечатлены Ирина Аллегрова с Лалой в разные годы.

На одном из фото можно увидеть молодую певицу с совсем еще юной дочкой в школьной форме. Судя по октябрятскому значку на белом фартуке, Лале здесь 9 или 10 лет. На двух других снимках изображена уже подросшая Лала рядом с исполнительницей хита "Шальная императрица".

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День рождения Лалы
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"Пусть в жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желания. Пусть в доме всегда живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья и родные будут рядом, а глаза искрятся от счастья! С Днем рождения!", - гласит подпись к фото.

Отметим, что из-за большой загруженности мамы Лала почти все время в детстве проводила с дедушкой и бабушкой. В юности девочка занималась музыкой, была бэк-вокалисткой в созданной вместе с друзьями группе, ездила на гастроли вместе с Игорем Николаевым. Училась она в Российской академии театрального искусства на режиссерском факультете у Алексея Гарнизова, который был режиссером-постановщиком программ Ирины Аллегровой. Потом Лала была постановщиком нескольких программ у знаменитой матери. Впрочем, дуэтом с родительницей она тоже пела - все помнят их хит "Мама". А теперь девушка ее концертный директор.

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Муж Лалы - Артем Артемьев
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Нынешний муж Лалы - чемпион России по дзюдо Артем Артемьев. 23-летний сын от первого брака Александр - будущий дипломат, студент престижного факультета МГИМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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