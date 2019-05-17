Аллегрова показала взрослую дочь

Певица Ирина Аллегрова показала свою единственную дочь от первого мужа Георгия Таирова. Наследнице артистки исполнилось 47 лет.

Ирина Аллегрова предстала на архивных снимках со своей единственной дочерью Лалой в честь ее дня рождения. 16 мая она отметила 47-летие. На фотографиях запечатлены Ирина Аллегрова с Лалой в разные годы.

На одном из фото можно увидеть молодую певицу с совсем еще юной дочкой в школьной форме. Судя по октябрятскому значку на белом фартуке, Лале здесь 9 или 10 лет. На двух других снимках изображена уже подросшая Лала рядом с исполнительницей хита "Шальная императрица".

irinaallegrova.ru День рождения Лалы

"Пусть в жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желания. Пусть в доме всегда живут вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья и родные будут рядом, а глаза искрятся от счастья! С Днем рождения!", - гласит подпись к фото.

Отметим, что из-за большой загруженности мамы Лала почти все время в детстве проводила с дедушкой и бабушкой. В юности девочка занималась музыкой, была бэк-вокалисткой в созданной вместе с друзьями группе, ездила на гастроли вместе с Игорем Николаевым. Училась она в Российской академии театрального искусства на режиссерском факультете у Алексея Гарнизова, который был режиссером-постановщиком программ Ирины Аллегровой. Потом Лала была постановщиком нескольких программ у знаменитой матери. Впрочем, дуэтом с родительницей она тоже пела - все помнят их хит "Мама". А теперь девушка ее концертный директор.

aa_school_official Муж Лалы - Артем Артемьев

Нынешний муж Лалы - чемпион России по дзюдо Артем Артемьев. 23-летний сын от первого брака Александр - будущий дипломат, студент престижного факультета МГИМО.