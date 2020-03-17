В Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику

Центробанк опубликовал на официальном сайте те меры, которые правительство и ЦБ будут предпринимать для «обеспечения устойчивости экономического развития».

- Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки, - говорится в сообщении ЦБ. - Тем не менее, некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств — все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения.

Во-первых, ЦБ будет следить за ситуацией на валютных рынках. То есть будет снабжать биржу достаточным количеством рублей и долларов, чтобы не допустить резкой девальвации. Во-вторых, будет поддерживать финансовую устойчивость, то есть станет помогать банкам, если у них возникнут проблемы. В-третьих, разрешит банкам кредитовать бизнес на упрощенных условиях, чтобы не создавать лишней нагрузки для пострадавших отраслей. В-четвертых, будут помогать и гражданам. Социальные расходы снижаться не будут.

- Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат, - говорится в сообщении ЦБ. - В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, что окажет поддержку семьям в непростой жизненной ситуации. Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня.

Напомним, в правительстве выделили на борьбу с последствиями кризиса 300 млрд рублей. Эти деньги пойдут на помощь наиболее пострадавшим отраслям, в первую очередь туркомпаниям и авиаперевозчикам. Им отсрочат налоговые платежи и дадут госгарантии по кредитам. Кроме того, правительство будет оперативно распространять эти меры поддержки и на другие отрасли, которые станут получать убытки из-за распространения коронавируса.

- Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости, - пояснили в ЦБ.

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