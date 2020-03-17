«Спектакль, далекий от истины»: Успенская разоблачила дочь, продавшую семейные тайны за 15 000 долларов

Выпуск очередного ток-шоу на федеральном канале доставил 66-летней Любови Успенской немало страданий. Спустя полтора месяца после откровений о матери, сломавшей ей жизнь, Татьяна Плаксина решилась на новые признания. Оно и понятно: разоблачение семейных тайн оказалось настолько громким, что зрители сгорали от любопытства: что же происходит в семье певицы после отъезда дочери за океан? Как и ожидалось, богатые тоже плачут.

- Маму не люблю, не чувствую себя в безопасности. За мной пытаются следить, и я обращаюсь за помощью к папе, друзьям, Всевышнему, - путано объясняла Татьяна, отмечая, что их отчуждение с матерью началось ещё два года назад. Тогда, мол, Успенская без ведома дочери сообщила СМИ, что Таня попала в аварию на Коста-Рике, сломала челюсть и получила тяжёлые послеоперационные осложнения.

- Зачем надо было этим делиться? - до сих пор не понимает Плаксина.

Между тем, сразу после эфира королева шансона посчитала необходимым высказать своё мнение, ведь ее на ток-шоу попросту не позвали.

- Мне потребовалось время, чтобы хоть немного прийти в себя после всех этих событий. Несмотря ни на что, я продолжала работать все это время и полностью отдала себя музыке, - призналась Любовь Залмановна в своём Инстаграме. - Время совершенно не лечит, оно лишь расставляет все по местам. И я уверена, что настанет тот день, когда это произойдёт.

Раскритиковала певица и работу журналистов ток-шоу, которые растеряли человечность в погоне за очередной сенсацией.

- Покупая интервью моей дочери, нанимая людей для слежки за моей семьей, все норовят ухватить кусочек лакомой темы. Правда никому не нужна. Из этого делают спектакль, абсолютно далекий от истины, - уверена Успенская. - Татьяна сейчас успешно зарабатывает на ток-шоу, которые оплачивают ее участие в программах с определённым контекстом. Вот она - правда. Программа «Пусть говорят» превзошла все мои ожидания! Под лозунгами о помощи они продолжают разрушать все, что ещё осталось в Тане, во мне, во всех нас. Видимо, чтобы хоть как-то отбить поездку в Америку и гонорар моей дочери в размере 15 тысяч долларов (более 1,1 млн рублей. - Ред.), они решили превратить программу в сериал, порционно выдавая ту грязь, на которую так потратились...

Как отметила певица, ей смешно наблюдать за этим аукционом: «Из под молотка, втридорога, только что ушла очередная порция перекрученного грязного белья. Не пропустите!».

Униженную мать поддержали не только поклонники, но и друзья из шоу-бизнеса.

- Любонька, и это пройдёт, - написал Николай Басков, напоминая о мудрой фразе на кольце царя Соломона: «Все проходит, и это пройдет».

- Любань, нормальные люди это дерьмо не смотрят. Ты замечательный во всех отношениях человек, - отметила Лолита.

- Любочка, держись! С тобой миллионы людей, которые тебя очень любят, - высказалась Ольга Орлова.

И только родная дочь к стенаниям матери осталась безучастна. Вместо извинений и оправданий Татьяна Плаксина сделала неожиданное и жестокое заявление:

- В ответ на поток грязи и лживой информации, которая льётся на меня, хочу внести ясность: с тех пор, как я приехала в Лос Анджелес и по сей день я не получаю никакой финансовой поддержки от своей матери. Я продолжаю дорогостоящее лечение моего рта (скорее, челюсти, и имплантацию зубов. - Ред.) самостоятельно. Все, что я говорила в передачах, это мои слова.

Единственное, о чем хочется напомнить после таких заявлений: Татьяне Плаксиной 30 лет, и в этом возрасте она ни дня не работала самостоятельно. Писала картины и музыку, получала дорогостоящее образование, путешествовала, искала себя... И регулярно курила травку, чем и вызвала расстройство психики. Скорее всего, она просто не знает, что деньги можно зарабатывать по-другому, не торгуя семейными склоками на ток-шоу...

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