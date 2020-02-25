"Последствия наркоты и аварии": дочь Успенской вернулась из Перу в невменяемом состоянии

Скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной и не думает заканчиваться. Что ни день, то всплывают новые подробности личной жизни королевы шансона и ее единственной наследницы. На этот раз певица откровенно рассказала о пристрастии Плаксиной к наркотикам.

Вот уже несколько недель длится эпопея с дочерью Любови Успенской. Татьяна Плаксина на всю страну заявила о побоях матери и ее издевательствах. А буквально через несколько дней после скандальных откровений наследница королевы шансона и вовсе бросила родительницу, сев в самолет до Лос-Анджелеса.

Из Америки Татьяна выходит на связь с подписчиками своего блога. Вот только состояние девушки все больше вызывает опасение общественности. Она оставляет пугающие сообщения, а во время прямых эфиров с поклонниками воет, мычит и говорит непонятные вещи.

Успенская признается, что не может сейчас смотреть на свою кровинушку, потому что не узнает в ней любимую дочь, которая знает пять языков. Любовь Залманова души не чает в 30-летней наследнице. Певица признается, что девушка не выходит на связь с ней и, судя по всему, снова подсела на наркотики.

Униженная Успенская в слезах сбежала от Собчак."Док-ток"

"То, что с ней происходит сейчас, - последствия наркоты. И аварии. Я стараюсь не видеть этого", - впервые призналась знаменитость в эфире программы "Док-ток".

Любовь Залмановна уже несколько дней не разговаривала с Татьяной. Сейчас девушка находится с отцом. При этом она до сих пор так и дала ответа маме по поводу операций. Певица нашла ей хорошего хирурга в Лондоне, который согласился провести дорогостоящую операцию и пообещал полное восстановление. Однако Плаксина считает, что таким способом родительница просто хочет заманить ее в психиатрическую больницу.

Успенская со слезами на глазах вспоминает, как Плаксина вернулась из Перу в невменяемом состоянии. Оказалось, что в этой латиноамериканской стране Таня впервые попробовала галлюциногенное вещество под названием аяуаска, после которого ее мучили видения. "Она с ума сошла, она меня ругает, орет", - рассказывал тогда о состоянии дочери по телефону муж Успенской.

Могла ли подумать звезда, что ее любовь обернется такой бедой. "Я настолько жила ее жизнью, мы настолько знали, чем она интересуется. Часами смотрели вместе фильмы...", - только и смогла вымолвить певица.

Напомним, в эфире передачи "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

Сама Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. Она поддерживала все начинания наследницы. По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Татьяны в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.

А потом произошла авария. Успенская при любой возможности все свое свободное время проводила подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.