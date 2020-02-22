"Душу оставила в свадебном катафалке. В ней мертво все": Успенская пришла к Собчак и пожалела

Любовь Успенская никак не оправится после скандала, который разразился после шокирующих откровений ее единственной дочери. 30-летняя Татьяна Плаксина ушла из дома, не появлялась несколько дней, а потом неожиданно раскрыла правду о жизни с родительницей. Королева шансона не находит себе места, она морально сломлена, а ее здоровье подорвано. В надежде на поддержку певица обратилась к Ксении Собчак. Однако и тут ее постигло разочарование.

Сердце Любови Успенской разрывается от боли и переживаний. Сначала ее предала единственна дочь Татьяна Плаксина - после скандальных откровений девушка сбежала в США к отцу. Теперь же певица буквально кричит на весь белый свет о том, какой душевной болью обернулся ее поход на передачу к Ксении Собчак.

Певица выступила с официальным заявлениемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Это не пост о справедливости. Это не пост о боли (ее крик невозможно вместить ни в одно приходящее в голову словосочетание). Это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми", - начала свою исповедь вокалистка.

А затем королева шансона призвала к ответу телеведущую. Вместо поддержки и помощи артистка столкнулась с чудовищной несправедливостью.

uspenskayalubov_official Это призыв молча прочесть, подумать и понять, что же происходит сейчас с нами, между людьми...

"С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ»... Нет, я не ждала, что Ксения Собчак компилирует мои слова в нечто способное развенчать общественный резонанс относительно событий, происходящих в моей семье. Но, я была уверена, что у нее хватит мудрости и рассудка помочь остановить бесконечный поток негатива в адрес меня и моей дочери", - пишет Любовь Залмановна в блоге.

По ее словам, она шла к Ксении "как мать к матери". Но вместо этого столкнулась с "холодной, циничной, безрассудной, пустой ведущей шоу". "Будто выглядывающей из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу. Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашенным друзьям", - не находит себе места исполнительница хита "Кабриолет".

Певица не может скрыть "горчайшего разочарования". "Я должна была понимать, что человек, вышедший из приличной семьи, но вошедший в низкосортные шоу, не совсем осознает систему человеческих ценностей. Но чтобы вести себя таким образом, как организатор «Бала Воланда», я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины. В ней мертво все, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу", - авторитетно заявила вокалистка.

Ответ Собчак не заставил себя ждать. Ксения в свойственной ей манере расставила все точки над i. Ксения посетовала, что Успенская слишком эмоционально отреагировала на их беседу. Она объяснила это тем, что певица пока не готова понять и услышать от посторонних людей и даже от близких горькую правду.

"Любовь! Вы пришли ко мне как к журналисту. И я вела себя как журналист. Не было ни толпы, ни криков, ни передергивания. Было только интервью с вами. И мои вопросы вам. Да, неудобные, да неприятные. Но нигде не переходящие грань такта. Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать", - заверила Ксения.

По ее словам, в их общении не было ничего личного. "Я журналист, я не могу вас поддержать или вставать перед вами на колени, я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно я ничего не вырываю из контекста и не «компилирую». Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом. Я вам это обещаю", - резюмировала телеведущая.

Напомним, в эфире передачи "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют". Сама Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. "Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой!", - поведала Любовь Залмановна.

Она поддерживала все начинания наследницы. По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Татьяны в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.

А потом произошла авария. Успенская при любой возможности все свое свободное время проводила подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.