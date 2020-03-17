Теперь официально: Пухляш из Little Big едет на «Евровидение-2020»
Пока вся страна закупается туалетной бумагой, группа Little Big продолжает репетиции и подготовку к поездке на «Евровидение-2020». И пока шоу не отменили, нужно быть максимально мобилизованными и собранными. Ведь конкуренция нашей команде предстоит серьезная.
Именно поэтому в составе Little Big песню Uno споет Юрий Музыченко, фронтмен The Hatters.
Именно поэтому на бэк-вокале появилась Флорида Чантурия, солистка «Ленинграда» (Сергей Шнуров любезно предоставил артистку в «аренду» и настоятельно просил коллег «всех порвать» на конкурсе).
Именно поэтому Илья Прусикин принял решение оставить в команде Дмитрия Красилова — обаятельного пухлого танцора, создававшего неповторимый фон во время выступления Little Big в клипе.
- Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам! - сообщила группа в официальном аккаунте.
«КП» задавала этот вопрос Диме еще несколько дней назад, тогда ответа не было. Но зажигательный танец Красилова так полюбился публике, что у Little Big не было другого выбора. Слушатели буквально заставили взять сибирского вогера в Нидерланды.
Если все пойдет хорошо, 12 мая российская группа выступит на сцене «Евровидения-2020» в Роттердаме.
«Пухляш в голубом» из клипа Little Big.Пользователи соцсетей взбунтовались! Они отказываются смотреть «Евровидение-2020», если Little Big не возьмут с собой в Роттердам «пухляша в голубом»
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ИСТОЧНИК KP.RU
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