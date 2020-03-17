2020-03-17T14:50:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Паника нанесет урон больше, чем сам коронавирус

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян объяснила, почему истерическая реакция на появление вируса страшнее, чем он сам
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССГлавный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Люди любят читать сенсации. Люди не любят читать скучные вещи. Для того, чтобы они открывали твою газету, сайт, смотрели телеканал, слушали радио, ты должен выдавать что-то, что взволнует аудиторию. Подсаживать их на какую-то тему.

Твои конкуренты тоже хватают эту тему, они не могут ее упустить, потому что проиграют тебе. И раскручивают ее еще больше. Это развивается, как снежный ком, и начинает влиять на настроения в обществе. И их, настроения, в свою очередь не могут игнорировать политики. Они очень часто принимают решения исходя не из реальной необходимости, а из электоральных ожиданий. У нас так не делают. У нас президент Путин принимает решения в зависимости о того, как он считает это правильным, а не от того, как накрутили население.

Я приведу вам пример. Есть одна страшная болезнь, при появлении первых симптомов которой смертность составляет 100 процентов. Нет в истории человечества случаев излечения от этой болезни. Она находится в пяти метрах от твоей дачи, от моего дома за городом, от вас всех, кто ходит в лес. Это бешенство. Им заражено огромное количество животных. Каждый раз, когда твой ребенок потрогал ежика, или покормил белочку, или его поцарапала домашняя кошка, которая до этого пересеклась с каким-то диким животным, ты рискуешь. Это болезнь со 100-процентной смертностью, если до появления первых симптомов ты не побежал делать уколы. Но мы же не находимся в истерике от этого.

Нет, я не хочу сказать, что коронавирус - это ерунда. Но такая избыточная паника по его поводу точно нанесет урон человечеству больше, чем вирус сам по себе. В Италии увеличилась смертность людей от других болезней. Все койки переполнены, лечат коронавирус, перемещаться нельзя, следить за своим здоровьем нельзя. В итоге умирают сердечники, люди с травмами - они просто не дождались врачебной помощи, которая вся брошена на борьбу с новым вирусом. Когда мы задним числом будем его анализировать, нам будет очень сложно посчитать, сколько людей погибло из-за болезни, а сколько - из-за паники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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