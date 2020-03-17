Паника нанесет урон больше, чем сам коронавирус

Люди любят читать сенсации. Люди не любят читать скучные вещи. Для того, чтобы они открывали твою газету, сайт, смотрели телеканал, слушали радио, ты должен выдавать что-то, что взволнует аудиторию. Подсаживать их на какую-то тему.

Твои конкуренты тоже хватают эту тему, они не могут ее упустить, потому что проиграют тебе. И раскручивают ее еще больше. Это развивается, как снежный ком, и начинает влиять на настроения в обществе. И их, настроения, в свою очередь не могут игнорировать политики. Они очень часто принимают решения исходя не из реальной необходимости, а из электоральных ожиданий. У нас так не делают. У нас президент Путин принимает решения в зависимости о того, как он считает это правильным, а не от того, как накрутили население.

Я приведу вам пример. Есть одна страшная болезнь, при появлении первых симптомов которой смертность составляет 100 процентов. Нет в истории человечества случаев излечения от этой болезни. Она находится в пяти метрах от твоей дачи, от моего дома за городом, от вас всех, кто ходит в лес. Это бешенство. Им заражено огромное количество животных. Каждый раз, когда твой ребенок потрогал ежика, или покормил белочку, или его поцарапала домашняя кошка, которая до этого пересеклась с каким-то диким животным, ты рискуешь. Это болезнь со 100-процентной смертностью, если до появления первых симптомов ты не побежал делать уколы. Но мы же не находимся в истерике от этого.

Нет, я не хочу сказать, что коронавирус - это ерунда. Но такая избыточная паника по его поводу точно нанесет урон человечеству больше, чем вирус сам по себе. В Италии увеличилась смертность людей от других болезней. Все койки переполнены, лечат коронавирус, перемещаться нельзя, следить за своим здоровьем нельзя. В итоге умирают сердечники, люди с травмами - они просто не дождались врачебной помощи, которая вся брошена на борьбу с новым вирусом. Когда мы задним числом будем его анализировать, нам будет очень сложно посчитать, сколько людей погибло из-за болезни, а сколько - из-за паники.

В ТЕМУ

Карантин по коронавирусу в мире: В США испытывают вакцину от коронавируса на людях, а в Италии освобождают роддома для новых больных

Как переживают пандемию в разных странах и какие меры коронавируса введены в мире (подробности)

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)