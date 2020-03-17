"Прекрасная защита от коронавирусов": обнаженная Волочкова приложила к груди лед

Анастасия Волочкова - известная любительница банных процедур и закалки. После жаркой парилки она смело прыгает в ледяную купель. Балерина уверена, это именно то, что поможет защититься от коронавируса.

Анастасия Волочкова нашла верный способ противостоять Covid-19. Однако подойдет он только самым дерзким. Зато благодаря этому недуги - как физические, так и ментальные - отступят прочь.

Балерина разместила в блоге фото, на котором позирует полностью обнаженной в купели. Звезда приложила огромные осколки льда к груди, а пикантные места ниже пояса скрыла вода в бочке.

"Ледяная купель - прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей. И от любого негатива", - заверила бывшая прима Большого театра.

volochkova_art Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно

Танцовщица предусмотрительно закрыла комментарии. Звезда решила так отгородить себя от завистников.

Ранее Анастасия рассказывала, что ледяная вода и русская баня давно стали для нее спасением во всех смыслах. По утрам балерина выбегает на улицу в чем мать родила, разбивает топором лед и ныряет в купель.

Артистка парится практически через день. "Кто меня парил хоть раз, знают, как меня называют, - «грозой банщиков». Для меня баня - это спорт", - заявляла артистка в эфире программы "Звезды сошлись".

Кстати, с недавних пор многие заметили, что на плече Анастасии наклеен черный тейп. Ранее она упомянула, что испытывает боль в суставах и связках. Как оказалось, балерина проходит реабилитацию с тренером.