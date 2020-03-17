2020-03-17T16:26:07+03:00
Звезды

"Прекрасная защита от коронавирусов": обнаженная Волочкова приложила к груди лед

44-летняя балерина уверена, что все недуги отступят прочь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова - известная любительница банных процедур и закалкиАнастасия Волочкова - известная любительница банных процедур и закалкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова - известная любительница банных процедур и закалки. После жаркой парилки она смело прыгает в ледяную купель. Балерина уверена, это именно то, что поможет защититься от коронавируса.

Анастасия Волочкова нашла верный способ противостоять Covid-19. Однако подойдет он только самым дерзким. Зато благодаря этому недуги - как физические, так и ментальные - отступят прочь.

Балерина разместила в блоге фото, на котором позирует полностью обнаженной в купели. Звезда приложила огромные осколки льда к груди, а пикантные места ниже пояса скрыла вода в бочке.

"Ледяная купель - прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей. И от любого негатива", - заверила бывшая прима Большого театра.

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Немножко холодно. В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно
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Танцовщица предусмотрительно закрыла комментарии. Звезда решила так отгородить себя от завистников.

Ранее Анастасия рассказывала, что ледяная вода и русская баня давно стали для нее спасением во всех смыслах. По утрам балерина выбегает на улицу в чем мать родила, разбивает топором лед и ныряет в купель.

Артистка парится практически через день. "Кто меня парил хоть раз, знают, как меня называют, - «грозой банщиков». Для меня баня - это спорт", - заявляла артистка в эфире программы "Звезды сошлись".

Кстати, с недавних пор многие заметили, что на плече Анастасии наклеен черный тейп. Ранее она упомянула, что испытывает боль в суставах и связках. Как оказалось, балерина проходит реабилитацию с тренером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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