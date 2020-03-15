"Вы чего до меня докопались?": Волочкова ответила "недолюбленным страшным тетям"

Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после того, как разместила в блоге неоднозначное видео с вечеринки. В комментариях к ролику россияне написали, что после гибели гостей на дне рождения блогера Екатерины Диденко подобные шоу с сухим льдом недопустимы. Поклонники назвали поступок танцовщицы кощунством. Балерина молчать не стала и дерзко ответила злопыхателям.

Анастасия Волочкова на днях похвасталась фото и видео с женихом, который устроил для нее сюрприз с сухим льдом. Балерина была в полном восторге. Она эмоционально благодарила мужчину за этот сказочный вечер и признавалась ему в любви. "Я люблю тебя! Потому что ты самый лучший, самый любимый мой человек на Земле!", - восклицала Волочкова.

Анастасия не стала закрывала комментарии к этой публикациями, дав возможность фолловерам высказаться. Увиденное шокировало подписчиков артистки. Они стали оставлять сотни сообщений и призвали балерину одуматься.

Не остались в стороне и светские хроникеры. Телефон Анастасии разрывался от звонков и сообщений. На некоторые артистка ответила. По словам Волочковой, женщины завидуют ее успеху. В то время как мужчины часто устраивают ей подобные торжества.

volochkova_art Когда все для меня

"Я любима мужчинами. Мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, подношениями, сухим льдом, мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя. А чем ваше имя написано? У вас его нет", - заявила бывшая прима Большого театра в ответ на вопрос репортера радиостанции "Говорит Москва".

А потом неожиданно перешла на личность: "Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь - это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тети... Я для вас опасность, мои котики, потому что вы страшные. Все, что мне делают красиво мои мужчины, потрясающие, самые лучшие, самые сексуальные и самые крутые, потому что они все у меня. Потому что я такая женщина, достойная самых лучших мужчин", - сказала, как отрезала, звезда балета.

Правда, вскоре балерина удалила свои аудиосообщения из переписки и закрыла комментарии в блоге. После чего оставила послание подписчикам.

volochkova_art Мой любимый человек не бросал килограммы льда в бассейн!

"Мой любимый человек не бросал килограммы льда в бассейн! Он просто сюрпризы мне все время устраивает. И во время ужина организовал для меня хлебную лепешку с моим именем из тмина... И договорился, чтобы мне преподнесли десерт с фейерверками и паром. Вы чего до меня докопались? Или не можете пережить любви ко мне мужчин и их поступков?", - написала артистка.

В свою очередь, пиар-директор звезды Наталья Ракицкая извинилась за ее слова и заявила, что ее подопечная отвечала "спросонья, не разобравшись в ситуации". По словам Ракицкой, Волочкова не знала о ситуации на дне рождения Екатерины Диденко, сообщает РИА Новости.

Напомним, на вечеринке блогера Екатерины Диденко по случаю ее 29-летия произошла трагедия. 28 февраля в московском банном комплексе супруг именинницы высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Химическая реакция привела к распространению углекислого газа. Прыгнувшие в бассейн гости начали задыхаться и терять создание. Праздник закончился гибелью трех человек, в том числе и мужа именинницы.