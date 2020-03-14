2020-03-14T17:41:31+03:00
Звезды

Любимый мужчина устроил Волочковой вечеринку с сухим льдом

44-летняя балерина похвасталась фото и видео с женихом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова отдохнула на вечеринке с сухим льдом.Анастасия Волочкова отдохнула на вечеринке с сухим льдом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Анастасия Волочкова умеет не только много и плодотворно работать, но и отдыхать. Бесконечные гастроли отнимают у 44-летней балерины много сил. Но рядом с ней вот уже больше года любимый мужчина, который устраивает артистке сюрпризы. На этот раз таинственный красавец порадовал звезду вечеринкой с сухим льдом.

Анастасия Волочкова похвасталась в блоге фотографиями и видео праздника, который ей устроил возлюбленный. Вместе с избранником королева шпагатов пришла в один из ресторанов. Балерина с огромным букетом ее любимых белых роз буквально светилась от счастья.

Как водится, Настя не стала показывать лицо жениха. Танцовщица ограничилась снимком, где они запечатлены вдвоем. Звезда для выхода в свет надела ярко-красный брючный костюм. Ее избранник был в белой рубашке. На фото видно крепкое мужское плечо.

"Когда рядом плечо!", - подписала снимок Волочкова. Она привычно закрыла комментарии к посту.

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Когда рядом плечо!
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Специально для Волочковой шеф-повар приготовил по особому рецепту любимые Настей морепродукты. А потом балерина показала целое шоу с сухим льдом. Она сняла изысканный ужин на видео. На фоне клубящегося пара пританцовывали официанты с бенгальскими огоньками в руках, громко играла музыка.

Балерина была в полном восторге. Она эмоционально благодарила любимого мужчину за этот сказочный вечер и признавалась ему в любви. "Я люблю тебя! Потому что ты самый лучший, самый любимый мой человек на Земле!", - восклицала Волочкова.

На этот раз она не стала закрывать комментарии, поэтому фолловеры смогли поделиться эмоциями. И, как оказалось, увиденное шокировало подписчиков артистки.

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Когда все для меня
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"Признание в любви под сухой лед - это так романтично", "После последних событий страшно видеть сухой лед в помещении", "И снова сухой лед… Кому-то мало показалось… Какая пошлятина!", "Кошмар! Вы правда не понимаете опасность?", "Тут недавно на одном празднике тоже сухим льдом баловались...", "И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно", "Вы там аккуратнее!", "Сухой лед, неужели не извлекли ничего из последних трагических событий", "Только говорили, что нельзя в помещении сухой лед, а тут все продолжают!", "Страшно видеть сухой лед в помещении", "Мне страшно стало! Так сидят прям рядом люди! Будьте осторожны!", "Люди продолжают играть со смертью", - написали фанаты.

Напомним, из-за сухого льда произошла трагедия на вечеринке блогера Екатерины Диденко по случаю ее 29-летия. 28 февраля в московском банном комплексе супруг именинницы высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Химическая реакция привела к опасному распространению углекислого газа. Прыгнувшие в бассейн гости начали задыхаться и терять создание. Праздник закончился гибелью трех человек, в том числе и мужа именинницы.

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Праздник просто так
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ИСТОЧНИК KP.RU

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