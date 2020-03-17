Иосиф Пригожин: Мы вчера «на карантине» шедевральную песню написали с известным композитором!
- Шоу-бизнес сворачивается, тусовки испаряются, концерты отменяются...
- Я к этому отношусь философски. У меня будет возможность навести порядок на своем рабочем столе дома. Порядок в гараже. Займусь домашними делами ,к которым ни приступал последние лет 17. Мы все время живем в угаре, в гонке. Сейчас, находясь дома в Москве, мы все равно куда-то то иногда выползаем — но день стал длиннее.
- Кроме наведения порядка, чем заняты в вынужденном заточении?
- Возникла возможность никуда не бежать. Книжки почитать. Обнуление - не в сроках президентских, а в мозгах людей. Как мы живем, куда спешим. Я не воспринимаю это как трагедию — воспринимаю как данность. А вот люди, которые прожили последние лет 30 в шоколаде — им такое понять странно. А нам не привыкать. Мы знаем, что такое плохое, и что такое хорошее - и как оно снова может превратиться в плохое. Мы то родились не в шоколаде. Возникла временная пауза — относимся с пониманием к этому.
- Общение, кроме домашних, тоже сводится к минимуму, или наоборот — телефон не умолкает?
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- Главное отнестись к этому ответственно. Добровольно посадить себя на карантин - и появляться где-то, действительно, лишь по необходимости. Мы так бежим, что не успеваем переварить нашу жизнь. Оглянуться не успел — а тебе уже полтинник. И телефон сейчас потихонечку замолкает. Мы находимся в новых предложенных обстоятельствах. У меня Валерия, например, занимается спортом онлайн. И занимается с педагогами вокалом онлайн. Дома стоит беговая дорожка — и мы проводим дома время. Я тоже на дорожке.
- Подобный опыт у вас уже был?
- Я лично живу в виртуальном офисе уже 15 лет. Моя работа не зависит от наличия меня в конторе. Когда мы занимались раскруткой в Лондоне, я виртуально делал все — аренду зала, платежи, рекламу. Я не пожимал там руки ответственным людям. И вот теперь наконец-то сядем - начнем песни писать.
- Уже есть результат?
- Мы вчера такую шедевральную песню написали! С одним известным продюсером и композитором. Мы сейчас займемся настоящей музыкой. Появятся классные песни. Я, кстати, такие вещи делаю раз в год минимум — вырываюсь куда то на неделю, закрываюсь ото всех и пытаюсь посмотреть на себя со стороны. Мы не так бедны, как во время войны. Но кому нужны дома там и сям — нужна уверенность в завтрашнем дне и гарантия безопасности и стабильности!
- Вы как будто готовы были к карантину...
- Я к такому был готов еще пять лет назад. Не к коронавирусу — а к тому, что подобное может случиться. Как именно это будет, я, конечно, не знал. Но предупреждал всю свою семью. Мне говорили: «Ты каркаешь!». А я предупреждал, что наступит день, когда все остановится. Главное — чтобы ракеты над головами не полетели. Но что-то произойдет.
- Интуиция?
- Интуиция бешеная. Я сам себя иногда боюсь. У меня звериная интуиция. Я понемногу зернышки откладывал. И практически подготовлен на какой-то период времени — чтобы быть взаперти. Понимал, что может произойти не сегодня-завтра. Какое-то время мы продержимся.
- Опыт юности сказывается?
- Я жил когда-то на улице, на вокзале. У меня не было ни денег, ни жилья. Я знаю что такое бедность. И я бережно отношусь к тому, что происходит вокруг меня. Невозможно застраховать себя ото всего. Я ценю то, что у меня в жизни есть. Каждое приобретение. Не делаю это безбашенно. Некоторых это раздражает.
- Вашим коллегам с иным жизненным опытом сложнее...
Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?
- Мир сошел с ума от легких денег. Экономика должна развиваться внутри страны без оглядки на запад. Семья - это твое маленькое государство, и ты должен его выстроить, исходят из своей экономической базы. Я не рассчитывая на государство и что мне кто-то должен.
А количество отребья, которое сегодня представлено в индустрии, растет. Мы перестали думать о качестве и о человеке. В мире - оголтелая алчность и нежелание понимать другого. В инстаграме одни долбанные куклы с надутыми накачанными губами и вставленными в жопу имплантами. Лучше бы мозг себе сделали!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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