2020-03-17T18:06:37+03:00
В мире

В Франции из-за коронавируса можно не платить за квартиру

Такое заявление сделал президент Эммануэль Макрон
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В некоторые города для поддержания порядка введены войска, закрыты кафе, рестораны, театрыВ некоторые города для поддержания порядка введены войска, закрыты кафе, рестораны, театрыФото: REUTERS
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В Пятой республике власти сражаются с «чумой-2020» не только кнутом, но и пряником. В некоторые города для поддержания порядка введены войска, закрыты кафе, рестораны, театры. При этом президент Франции Эммануэль Макрон обещает поблажки тем, кто из-за карантинных мер остался без работы:

— Для предприятий предусмотрена отсрочка налогов и социальных взносов. Для граждан будет приостановлена плата за свет и тепло, а также за аренду квартир, — сообщил лидер в воскресном телеобращении к нации.

У последней новости, впрочем, есть нюансы.

— Во Франции если человек не платит арендную плату за квартиру, то его нельзя выгнать «в холодный период года», который по местным нормам длится до 31 марта. Теперь этот срок продлён до 31 мая, — рассказала «КП» парижанка Надя Пятигорская.

На понедельник в республике было 148 погибших и 6,6 тыс. заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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