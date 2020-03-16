2020-03-16T21:29:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия ограничивает въезд в страну иностранцев

Новая мера по недопущению распространения коронавируса будет действовать с 18 марта по 1 мая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия частично закрывает границы страны. Въезд иностранцев будет ограничен, начиная с 18 марта и до 1 мая. Мера связана с недопущением распространения коронавируса Covid-19. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заранее проинформировал руководителей кабминов Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о намерении ввести ограничения с целью обеспечения безопасности граждан.

"В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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