Россия ограничивает въезд в страну иностранцев
Россия частично закрывает границы страны. Въезд иностранцев будет ограничен, начиная с 18 марта и до 1 мая. Мера связана с недопущением распространения коронавируса Covid-19. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в правительстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заранее проинформировал руководителей кабминов Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана о намерении ввести ограничения с целью обеспечения безопасности граждан.
"В ходе телефонных разговоров Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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