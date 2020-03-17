Жаропонижающие при коронавирусе и гриппе: чем безопаснее и эффективнее всего сбивать температуру

В России, как и во всем мире, растет число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019. В то же время никто не отменял грипп и ОРВИ (простуды), сезон которых сейчас тоже в самом разгаре. При всех этих заболеваниях, как правило, повышается температура. Когда ее нужно сбивать и, главное, какие жаропонижающие безопаснее и эффективнее всего использовать по последним данным?

УЧЕНЫЕ — ЗА АСПИРИН

Российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова записала подробную видеолекцию о коронавирусной инфекции на своем ютьюб-канале. Отвечая на вопрос, какие жаропонижающие эффективнее всего, ученый говорит:

- Оптимальным в этой ситуации будет обычный аспирин. Он не только будет сбивать температуру и убирать боль (головную, в суставах, в мышцах), но и заодно снижать системное воспаление и тромбообразование, в том числе в легких. Если человек принимает аспирин, пока инфекция еще не перешла в опасный синдром (отек легких. - Ред.), то меньшее количество людей окажется в больнице.

Важно: этот совет относится только ко взрослым (но дети обычно и не болеют коронавирусом с выраженными симптомами), и только к тем, у кого нет противопоказаний, подчеркивает Анча Баранова. И рекомендует советоваться с лечащим врачом.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ: У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60-ТИ МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ РИСК КРОВОТЕЧЕНИЙ

- Аспирин может применяться как противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее средство, - рассказал «КП» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин. - Не рекомендуется использовать его только детям и людям старше 60 — 65 лет, поскольку у них на фоне вирусных инфекций повышается риск кровотечений.

- Если выбирать между аспирином и другими жаропонижающими — что бы вы посоветовали?

- Более безопасны с точки зрения побочных эффектов препараты на основе парацетамола и ибупрофена. И еще: последние крупные научно-медицинские обзоры реабилитировали анальгин: оказалось, что его негативные эффекты сильно преувеличены.

МИНЗДРАВ: КОГДА СБИВАТЬ И ЧТО НАЗНАЧАТЬ

Сразу уточним: речь идет о методических рекомендациях ведомства для лечащих врачей, которым предстоит лечить больных коронавирусной инфекцией. Минздрав выступает категорически против самолечения и подчеркивает, что в каждом конкретном случае препарат должен назначать медицинский работник.

Итак, в обновленных рекомендациях по лечению COVID-2019 говорится:

- Жаропонижающие назначают пациентам при температуре выше 38 ºС.

Если человек плохо переносит лихорадочный синдром, мучают головные боли, повышается давление, начинается сильное сердцебиение (выраженная тахикардия), то жаропонижающие используют и при более низких цифрах температуры.

- Наиболее безопасными препаратами являются ибупрофен и парацетамол.

- Для беременных препаратом первого выбора является парацетамол. В I и II триместрах беременности может быть назначен ибупрофен или целекоксиб. Но в III триместре они противопоказаны.

- Детям могут назначаться парацетамол, ибупрофен, метамизол натрия. А также спазмолитики при фебрильном повышении температуры (то есть невысоком, до 37,5 ºС).

Еще раз подчеркнем: все эти данные предназначены для лечащих врачей. Пациентам они могут пригодиться в качестве ориентировки — чтобы задать вопрос доктору со ссылкой на Рекомендации Минздрава.

МНЕНИЕ ТЕРАПЕВТА

Известный врач Евгений Комаровский в своих выступлениях дает такую рекомендацию:

- Для облегчения симптомов коронавирусной инфекции необходимо иметь в домашней аптечке жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена.

ВМЕСТО ВЫВОДА

На первом месте — парацетамол

Чтобы упорядочить разрозненную и местами противоречивую информацию, мы обратились к главному неврологу Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, заведующему кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктору медицинских наук Олегу Виноградову.

- Мои европейские коллеги, в том числе знакомые с опытом и рекомендациями китайских врачей, называют препаратом первого выбора парацетамол, - поясняет профессор Виноградов. - Безусловно, у него тоже есть противопоказания.

- Насколько велик риск кровотечений при использовании аспирина у заболевших COVID-2019?

- Мне не встречались данные о таком риске, подтвержденные клинической практикой.

- А чем плох ибупрофен?

- Зарубежные коллеги поясняют, что по данным наблюдений за больными COVID-2019 при использовании у них ибупрофена чаще встречался риск возникновения побочных эффектов.

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