Жизнь посвятила сохранению памяти мужа: в 84 года умерла вдова Юрия Гагарина

К полету в космос Юрий Гагарин готовился 2 года. А чтобы добиться руки и сердца Валентины Горячевой (это девичья фамилия жены космонавта), летчику понадобилось вдвое больше времени - свадьбу сыграли только через четыре года после знакомства. Юрий Алексеевич не ошибся в выборе, наверное о таких женщинах мечтает каждый настоящий мужчина.

К полету в космос Юрий Гагарин готовился 2 года. А чтобы добиться руки и сердца Валентины летчику понадобилось вдвое больше времениФото: фотохроника ТАСС.

После того, как Гагарин разбился в 1968-м году во время тренировочного полета, Валентина всю свою жизнь посвятила детям и сохранению памяти своего мужа - космического первопроходца. Она больше никогда не вышла замуж, вела закрытый образ жизни, избегала лишнего внимания и не общалась с журналистами. Во многом ее усилиями была создана экспозиция музея Юрия Гагарина на его родине. В 1981 году она опубликовала книгу о муже, космосе и немного о себе, называется книга «108 минут и вся жизнь». Затем вышло еще несколько мемуарных изданий.

После того, как Гагарин разбился в 1968-м году во время тренировочного полета, Валентина всю свою жизнь посвятила детямФото: фотохроника ТАСС.

Всю оставшуюся жизнь она жила в квартире в Звездном городке, в которой они поселились с мужем за несколько месяцев до его гибели. Старшая дочь Елена окончила исторический факультет МГУ и сегодня работает генеральным директором музея-заповедника «Московский Кремль». Младшая Галина училась в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Она доктор наук, профессор и возглавляет кафедру экономики в этом вузе.

Перед полетом в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо жене (мало ли что могло случиться). После полета о нем забыли. Когда случилась авиакатастрофа товарищи отдали его Валентине. Вот что там было написано:

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Валентина Ивановна Гагарина с дочкой ГалейФото: фотохроника ТАСС.

Валентина Гагарина выполнила все, о чем просил ее любимый человек. Чего ей это стоило, знают, наверное, только близкие люди.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Ивановны Гагариной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696009" frameborder="0"></iframe> История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85

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