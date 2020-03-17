2020-03-17T20:16:03+03:00
Общество

Жизнь посвятила сохранению памяти мужа: в 84 года умерла вдова Юрия Гагарина

Спутница жизни первого космонавта скончалась в Звездном городке
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
Юрий Алексеевич не ошибся в выборе, наверное о таких женщинах мечтает каждый настоящий мужчинаЮрий Алексеевич не ошибся в выборе, наверное о таких женщинах мечтает каждый настоящий мужчинаФото: фотохроника ТАСС.
Изменить размер текста:

К полету в космос Юрий Гагарин готовился 2 года. А чтобы добиться руки и сердца Валентины Горячевой (это девичья фамилия жены космонавта), летчику понадобилось вдвое больше времени - свадьбу сыграли только через четыре года после знакомства. Юрий Алексеевич не ошибся в выборе, наверное о таких женщинах мечтает каждый настоящий мужчина.

К полету в космос Юрий Гагарин готовился 2 года. А чтобы добиться руки и сердца Валентины летчику понадобилось вдвое больше времени Фото: фотохроника ТАСС.

К полету в космос Юрий Гагарин готовился 2 года. А чтобы добиться руки и сердца Валентины летчику понадобилось вдвое больше времениФото: фотохроника ТАСС.

После того, как Гагарин разбился в 1968-м году во время тренировочного полета, Валентина всю свою жизнь посвятила детям и сохранению памяти своего мужа - космического первопроходца. Она больше никогда не вышла замуж, вела закрытый образ жизни, избегала лишнего внимания и не общалась с журналистами. Во многом ее усилиями была создана экспозиция музея Юрия Гагарина на его родине. В 1981 году она опубликовала книгу о муже, космосе и немного о себе, называется книга «108 минут и вся жизнь». Затем вышло еще несколько мемуарных изданий.

После того, как Гагарин разбился в 1968-м году во время тренировочного полета, Валентина всю свою жизнь посвятила детям Фото: фотохроника ТАСС.

После того, как Гагарин разбился в 1968-м году во время тренировочного полета, Валентина всю свою жизнь посвятила детямФото: фотохроника ТАСС.

Всю оставшуюся жизнь она жила в квартире в Звездном городке, в которой они поселились с мужем за несколько месяцев до его гибели. Старшая дочь Елена окончила исторический факультет МГУ и сегодня работает генеральным директором музея-заповедника «Московский Кремль». Младшая Галина училась в Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Она доктор наук, профессор и возглавляет кафедру экономики в этом вузе.

Перед полетом в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо жене (мало ли что могло случиться). После полета о нем забыли. Когда случилась авиакатастрофа товарищи отдали его Валентине. Вот что там было написано:

«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Валентина Ивановна Гагарина с дочкой Галей Фото: фотохроника ТАСС.

Валентина Ивановна Гагарина с дочкой ГалейФото: фотохроника ТАСС.

Валентина Гагарина выполнила все, о чем просил ее любимый человек. Чего ей это стоило, знают, наверное, только близкие люди.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Ивановны Гагариной.

История любви: Юрий Гагарин и его Валентина.В Гагарина были влюблены все женщины планеты. Но он был верен одной-единственной #Гагарину85

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла Валентина Гагарина - вдова легендарного космонавта

В возрасте 84 лет умерла Валентина Гагарина - вдова легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов России. (подробности)

У ее постели дежурили любимые дочери: Валентина Гагарина умерла после тяжелой болезни и комы

Умерла Валентина Гагарина, жена первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Я пытался звонить Валентине Терешковой, единственной женщине и космонавту из первого отряда. Она трубку не берет… Понятно, почему (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Причина смерти Эдуарда Лимонова: писатель скончался в больнице
МИД призвал россиян вернуться из-за границы, пока есть возможность
Перенос Roland Garros 2020: Турнир по теннису состоится осенью из-за коронавируса
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России закрываются театры, цирки и музеи
От участников реалити-шоу скрыли пандемию коронавируса
Греф рекомендовал пользоваться банкоматами в перчатках
Мишустин: правительство делает все необходимое для борьбы с коронавирусом
"Авито" и "Юла" будут блокировать объявления о продаже медицинских масок
Путина удивил рост цен на бензин
Никаких очередей, дистанция - метр: Минпромторг разослал рекомендации магазинам
Голикова: Карантин по коронавирусу не должен влиять на доходы россиян
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Отнеситесь с пониманием: Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом
Неизвестные "заминировали" три вылетевших из Москвы самолета
УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса
Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Рестораны McDonalds закроют в США из-за коронавируса
ЛДПР предложила лишить мандата депутата, который нарушил карантин
Вне зависимости от сезона: врач рассказал, убьет ли лето коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России возросло до 114 человек
Подмосковный донор сдал кровь в 80-й раз