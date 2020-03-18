2020-03-18T13:32:20+03:00
Звезды

Больному раком телеведущему Александру Беляеву резко стало хуже

Последние годы он мужественно борется со страшным недугом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеванием.Александр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеванием.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Александр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Знаменитый телеведущий перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии. В конце января он сообщал, что ему удается справляться с недугом, но на днях состояние здоровья звезды резко ухудшилось.

Александр Беляев ведет многолетнюю борьбу с раком легких. Он тщательно придерживается рекомендаций врачей. В последнее время наметился прогресс в лечении. Александр Вадимович излечил расстройство нервной системы, перестал принимать тяжелые препараты.

Одно время у него были затруднены координация движений и речь. Но Беляев сумел с этим справиться. Казалось, вот-вот произойдет чудо, и болезнь отступит. Но, как выяснилось, радоваться рано.

"В марте должен был идти на плановое обследование. Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую…", - цитирует 71-летнего ведущего "СтарХит".

По его словам, родные переживают за него и ходят в церковь. А недавно вняли уговорам звезды и решили провериться. "У сына Ильи признаков рака не обнаружено. Жду теперь результатов анализов брата!", - признавался Александр Вадимович.

Он считает, что причина его болезни - плохая наследственность: "У мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии". Беляев также признавался, что его недуг развивается на фоне диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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