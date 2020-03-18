«Не волшебники, но работаем»: Мария Захарова - о том, как Россия возвращает туристов домой из-за коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом все страны начали закрывать границы и ограничивать авиасообщение, авиакомпании отменяют рейсы, из-за этого многие туристы столкнулись с проблемой как вернуться домой. О том, что российские дипломаты предпринимают в этой ситуации, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Она отметила, что «очень сложная ситуация» остается пока в закрытой на карантин Черногории, но «посольству даны все указания от Москвы максимально активизироваться по содействию нашим гражданам». Захарова сообщила, что на данный момент в стране заблокировано примерно 1 800 наших сограждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767159" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про туристов в Черногории.

- Вопрос уперся в черногорскую сторону, - рассказала Захарова. - Борта, самолеты стоят готовые. Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я считаю, я, знаете, достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации и так далее, - такого мы не видели.

В рамках борьбы с коронавирусом все страны начали закрывать границы и ограничивать авиасообщение, авиакомпании отменяют рейсы, из-за этого более 100 тысяч туристов из Росси столкнулись с проблемой как вернуться домой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Мария Владимировна, объясните, какую цель преследуют? Так куснуть просто? На фоне этой ситуации, - задали вопросы ведущие Радио "Комсомольская правда".

- Почему же? Переложить ответственность за своих граждан на Россию. Я думаю, что это абсолютно четкая квалификация. Чтобы эвакуировала из России черногорцев российская сторона. И еще и за российские деньги, - ответила Мария Захарова.

Хорошей представитель МИД назвала положение в Узбекистане, откуда удалось вывезти порядка трехсот человек. «Я могу сказать, что посольство, на мой взгляд, прекрасно здесь отработало, были составлены оперативно списки. И были вывезены люди. И все было организовано», - отметила она.

Задача наших посольств, консульств, представительств, постпредств при международных организациях, в том числе, оказывать содействие в полном объеме нашим гражданам. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Европе, по ее словам, сложилась противоречивая ситуация. Так «менее драматичной, менее критической» является ситуация с целым рядом европейских стран, где остаются еще регулярные рейсы, которыми люди могут сами выезжать и вылетать. Это Германия, также принимает и отправляет самолеты Париж. Однако «сложности, конечно, связаны с Италией, учитывая, что все находится в таком парализованном состоянии».

Захарова назвала тяжелой ситуацию на Филиппинах, где люди уже несколько суток не могут покинуть страну из-за того, что их рейсы постоянно переносят или отменяют. В Латинской Америке, сложность, по ее словам, заключается в том, что местные авиаперевозчики, которые летают еще в те точки, которые открыты для общения с Европой, с нашим континентом, очень сильно поднимают цены.

При этом официальный представитель МИД отметила, что, несмотря на активную работу диппредставительств, все россияне не прибудут на родину. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

При этом официальный представитель МИД отметила, что, несмотря на активную работу диппредставительств, все россияне не прибудут на родину.

- Конечно, хочется, чтобы в следующий раз, когда мы вам звонить будем, вы сказали бы: все наши на родине, - отметили ведущие.

-Такого момента не настанет по одной простой причине. Потому что у людей совершенно разные цели пребывания за рубежом. Сейчас мы говорим в основном о туристах, либо людях, которые находились там на обучении, с кратким посещением (…) Но остается большое количество людей - смешанные браки. Люди, которые имеют там постоянную работу, - заметила Захарова.

Однако она подчеркнула, что задача наших посольств, консульств, представительств, постпредств при международных организациях, в том числе, оказывать содействие в полном объеме нашим гражданам. «Не волшебники, но работаем», - заключила представитель МИД.