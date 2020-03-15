Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации
Итальянский регион Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом Covid-19, столкнулась с нехваткой мест в палатах реанимации. Об этом сообщил президент области Аттилио Фонтана.
«Число заражений продолжает расти. Мы приближаемся к моменту, когда у нас больше не будет мест в реанимации», - заявил глава Ломбардии.
Фонтана сообщил, что власти региона ищут поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для обустройства новой больницы в павильонах миланского выставочного комплекса. Для поставок дополнительной аппаратуры ведутся переговоры с США, Китаем и Южной Америкой.
Напомним, в Италия Covid-19 диагностирован у 17,7 тысячи человек. Почти 1,5 тысячи пациентов скончались. Страна заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что высокую смертность в Италии можно объяснить невозможностью вовремя распознать эпидемию. К тому же, чем старше население, тем больше будет случаев летального исхода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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