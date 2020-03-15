2020-03-15T19:46:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации

Власти региона ищут поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус в Италии: в Ломбардии не хватает мест в реанимацииКоронавирус в Италии: в Ломбардии не хватает мест в реанимацииФото: REUTERS
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Итальянский регион Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом Covid-19, столкнулась с нехваткой мест в палатах реанимации. Об этом сообщил президент области Аттилио Фонтана.

«Число заражений продолжает расти. Мы приближаемся к моменту, когда у нас больше не будет мест в реанимации», - заявил глава Ломбардии.

Фонтана сообщил, что власти региона ищут поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для обустройства новой больницы в павильонах миланского выставочного комплекса. Для поставок дополнительной аппаратуры ведутся переговоры с США, Китаем и Южной Америкой.

Напомним, в Италия Covid-19 диагностирован у 17,7 тысячи человек. Почти 1,5 тысячи пациентов скончались. Страна заняла первое место по уровню смертности от коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что высокую смертность в Италии можно объяснить невозможностью вовремя распознать эпидемию. К тому же, чем старше население, тем больше будет случаев летального исхода.

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Немного о массовой паники в Милане и регионе Ломбардия.Была ли она? Все уже в курсе, что новый вирус добрался до Италии. В моём регионе Ломбардия у людей началась паника, после выхода в СМИ статьей о заразившихся 79 человек за сутки. Сначала паника охватывала только мессенджеры, но, после того, как официально заявили о закрытии университетов и отмене всех спортивных и массовых мероприятий, люди не на шутку напугались. Сейчас заболевших больше 100. Вчера на прилавках в торговых магазинах была сплошная пустота и отсутствие продуктов. Скупили все : воду,мясо,пасту(макароны),йогурты, туалетную бумагу, средство для дезинфекции рук и дома. Чтобы вы понимали как это выглядело, смотрите фото в карусели. Фото взяла у знакомых, я стараюсь не выходить из дома, когда присутствует массовая паника и большое количество людей. Сделала вывод: организованность людей рождает дисциплину. Можно ли эту волну назвать паникой? Думаю, это не паника, а массовая профилактика, забота о своём здоровье и здоровье своих близких. А я сегодня с удовольствием прогуляюсь по моему городу, куплю свою любимую чернику и буду наслаждаться прекрасной погодой. Всем хорошего дня, будьте здоровы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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