Клип Little Big на песню Uno набрал 10 миллионов просмотров

14 Март 2020 2020-03-14T07:55:03+03:00

Клип на песню "Uno", с которой российская группа Little Big поедет на "Евровидение-2020" в Нидерланды, набрал 10 миллионов просмотров на YouTube Фото: кадр с видео youtube.com

Музыканты 12 марта представили ролик на песню, с которой будут выступать на Евровидении

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Клип на песню "Uno", с которой российская группа Little Big поедет на "Евровидение-2020" в Нидерланды, набрал 10 миллионов просмотров на YouTube.

Ролик, опубликованный 12 марта, занимает первое место в трендах YouTube и набрал наибольшее количество просмотров среди всех композиций, представленных конкурсантами "Евровидения-2020".

2 марта стало известно, что от России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме выступит группа "Little Big".

12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" состоялась премьера клипа на песню "Uno".

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «Комсомольская правда» провела опрос среди своих читателей и узнала, сможет ли, по их мнению,группа одержать победу на конкурсе или хотя бы попасть в число фаворитов. Почти половина опрошенных (49%) считают, что победителями Евровидения станет группа Little Big. Чуть меньше респондентов (41%) считают, что российская группа будет в числе фаворитов, но не победит. Оставшиеся 10% читателей полагают, что Little Big не попадет в первую десятку.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

ИСТОЧНИК KP.RU