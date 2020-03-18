Михаил Делягин: «Неделя будет скверной, но доллар за 90? Не думаю»

- Скачок впечатляющий, но не катастрофический, - так оценил ситуацию на валютном рынке экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Я думаю, что Банк России будет действовать, как в 2014 г, а именно, поднимет процентную ставку, хотя это будет разрушительно для экономики. Это позволит пусть и дорогой ценой, но остановить, а потом ослабить панику на рынках. Поэтому я не жду в перспективе плохих событий и думаю, что доллар за 68 руб мы еще увидим.

- Будет ли отскок после такого резкого скачка?

- Вряд ли, слишком велика паника. Когда сезонный грипп рассматривают чуть ли не как аналог чумы, когда за огромные суммы скупают маски, массовый психоз не позволит людям остановиться и подумать. Реформа образования и ЕГЭ тоже внесли свой вклад. Думаю, эта неделя будет скверной.

- А что же валютные интервенции, о которых с такой надеждой говорилось?

- Значит, их не производили в достаточном объеме. У нас достаточно денег для стабильного развития экономики, можно направить их и на стабилизацию текущего рынка, и еще останется на модернизацию экономики и на много другое.

- До какого уровня будет падать рубль?

- Ну, 100 руб за доллар мы не увидим. 90? Тоже не думаю. Может быть немного еще подрастет, психологический барьер на уровне 80 рублей за доллар преодолен. И тут уже неважно, какой будет цена на нефть. Жесткая зависимость между ценой нефти и курсом доллара оправдана тогда, когда требуется обозначить, сколько рублей мы получим в бюджет с каждого барреля. Но у нас другая финансовая ситуация, деньги есть. Так что в нашем случае единственное, что влияет на курс — это паника. И неспособность ее обуздать.

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