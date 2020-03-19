2020-03-19T00:01:30+03:00
Здоровье

Российско-американский ученый рассказала, как снизить риск тяжелых осложнений при коронавирусе

Профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова дала рекомендации на основе последних научных данных о коронавирусной инфекции
Анна ДОБРЮХА
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Если вы заболели, начали температурить и кашлять, это далеко не значит, что у вас непременно коронавирус. Вокруг нас еще есть много чегоЕсли вы заболели, начали температурить и кашлять, это далеко не значит, что у вас непременно коронавирус. Вокруг нас еще есть много чегоФото: REUTERS
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Российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова записала подробную видеолекцию о коронавирусной инфекции на своем ютьюб-канале. Совместно с профессором мы подготовили письменную версию с разъяснением самых важных вопросов и советами, которые помогут уберечься от тяжелой формы болезни. В первой публикации Анча Баранова рассказала, почему коронавирус «напал» на человечество, как опасная инфекция проникает в наши клетки и кто находится в группе повышенного риска.

Никто не отменял грипп и ОРВИ

- Что делать, если вы знаете, что вокруг вас уже есть случаи заболевания COVID и вы находитесь в зоне эпидемии?

Первое. Стоит помнить, что грипп и другие острые респираторные заболевания никто не отменял. Если вы заболели, начали температурить и кашлять, это далеко не значит, что у вас непременно коронавирус. Вокруг нас еще есть грипп, риновирусы, аденовирусы и много чего еще.

В любом случае при всех этих заболеваниях нужно компенсировать свое состояние. То есть сделать так, чтобы избежать осложнений (советы - см. ниже).

Второе. Если вы заболели именно коронавирусом, но вы не пожилой человек и у вас нет хронических заболеваний - не волнуйтесь. Скорее всего, вы перенесете болезнь без тяжелых осложнений. Но! Вам нужно направить все силы на защиту от вас других людей, особенно пожилых родственников - путем самоизоляции. Хотя бы в отдельную комнату. Если живете отдельно — прекратите на время посещать своих близких старшего возраста. И ни в коем случае не ходите на работу!

Третье. Если вы входите в группу риска, нужно направить все силы на то, чтобы не допустить перехода заболевания в тяжелую стадию. Даже если есть хронические болезни, то далеко не у всех COVID переходит в тяжелую форму.

Для понимания: как коронавирус дает осложнения

- Размножение коронавируса происходит во время острой фазы заболевания непосредственно в легких, - поясняет Анча Баранова. - Это приводит легкие в состояние, которое называется «острый синдром респираторного дистресса» (ARDS). Проще это называют отеком легких. Что происходит? Стенки альвеол (пузырьков в легких) утолщаются, и в них скапливается жидкость. Это приводит к тому, что объем воздуха в пузырьках снижается, и легкие не могут нормально работать. Человек чувствует, что ему трудно дышать.

Анча Баранова записала подробную видеолекцию о коронавирусной инфекции

Анча Баранова записала подробную видеолекцию о коронавирусной инфекции

Пока отек легких еще не очень сильный, можно с ним бороться, стараясь потихонечку дышать, не разрушая структуру легких. Но если у человека нарушается дыхание настолько, что появляется посинение, то требуется медпомощь. Она будет прежде всего механической - чтобы помочь лучше дышать.

Для этого применяется аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких). К сожалению, если пациент попадает на такой аппарат при уже установившемся остром респираторном дистрессе, то за счет того, что вентиляция легких происходит механически, альвеолы растягиваются слишком сильно. Это приводит к тому, что легкие повреждаются еще больше, их функция еще больше снижается.

Выхода здесь два. Квалифицированные врачи в больнице стараются помогать дышать, но не очень сильно, чтобы снизить механическую нагрузку. Это – первый выход, как можно более щадящий режим вентиляции.

А для человека, который заболел, самое главное - приложить все силы, чтобы предупредить наступление этого состояния. Это, собственно, и есть второй выход.

Как избежать наступления отека легких при коронавирусе

- В большинстве случаев при заболевании появляются повышенная температура и кашель. С этими неприятными симптомами нужно грамотно бороться, - подчеркивает Анча Баранова. - Для этого большинство из нас принимает самые простые известные препараты, которые продаются в аптеках без рецепта. Все они способны снизить температуру. Но механизм у этих лекарств разный. Одни помогут вам предупредить развитие острого респираторного синдрома. А некоторые – наоборот, подтолкнут вас ближе к этому опасному состоянию.

Оптимальным в этой ситуации будет обычный аспирин. Он не только будет сбивать температуру и убирать боль (головную, в суставах, в мышцах), но и заодно снижать системное воспаление и тромбообразование, в том числе в легких. Если человек принимает аспирин, пока инфекция еще не перешла в опасный синдром, то меньшее количество людей окажется в больнице.

ВАЖНО: этот совет относится только ко взрослым (но дети и не болеют коронавирусом с выраженными симптомами), и только к тем, у кого нет противопоказаний. Сомневаетесь – поговорите с врачом.

От редакции: Всемирная организация здравоохранения в случае подъема температуры на сегодня дает рекомендацию принимать парацетамол. У него также есть свои противопоказания. В каждом индивидуальном случае нужно советоваться с врачом.

- Против кашля, как показали наблюдения за больными, эффективнее всего использовать ацетилцистеин, а не другие средства? - продолжает Анча Баранова. - Этот препарат поможет бороться не только с кашлем, но и с истощением глютатиона, вызванным вирусом (глютатион — мощный актиоксидант, который вырабатывается в организме и выполняет защитные функции. - Ред.).

На этапе профилактики никакими противовирусными средствами пользоваться не надо. Доказанного эффекта против COVID ни у одного из существующих противовирусных лекарств на сегодня нет. А вот их побочные эффекты ухудшают самочувствие.

Антибиотики повышают нагрузку на организм, но не работают против вируса. Они могут понадобиться только при развитии пневмонии, если в поврежденных легких начинают размножаться бактерии. Такое лечение проводится, как правило, уже в больнице.

ВАЖНО

Как правильно дышать

- Если у вас ухудшается дыхание из-за какой бы то ни было респираторной инфекции, становится тяжело дышать, то лучшее, что вы можете сделать - лежать не на спине, а на животе, - советует Анча Баранова. - В идеале — лежать с дополнительной поддержкой, подложив под область груди и живота валики. А еще лучше - сидеть, наклонившись вперед - при этом дыхание облегчается и в наименьшей степени механически повреждаются легкие.

Это очень простая и очень действенная профилактика, которая позволит недопустить перехода коронавирусной инфекции в такую тяжелую форму, что потребуется искусственная вентиляция легких.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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