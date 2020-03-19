2020-03-19T16:50:52+03:00
Наука

Открытие питерских ученых: «российский» коронавирус отличается от «китайского»

«Враг российского народа» показал свою истинную сущность
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Российские медики не лыком шиты.Российские медики не лыком шиты.
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Воодушевляющая новость, вылетевшая ныне из Минздрава России, воодушевила примерно так же, как в свое время сообщение о победе над фашистами под Сталинградом. Похоже, что и в войне с заразой, охватившей человечество, наступил перелом. Вот-вот появится вакцина, а то препараты против коронавируса.

«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», - гласила и обнадеживала новость. Но вызывала и вопросы. Ведь Китай еще в январе передал России геном коронавируса. Выходит мы проделали наукоемкую, но лишнюю работу?

Специалисты расположенного в Питере НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, с которыми я связался по телефону, весьма ожидаемо сообщили: тот геном, которым поделились китайцы, был, соответственно, китайским. А тот, который секвенировали они, исконно российский. Поскольку был извлечен из коронавируса, проникшего в гражданина России. К тому времени, когда тот был инфицирован, зараза успела чуть-чуть мутировать. Отличия заметны.

По словам медиков, совсем не исключено, что коронавирусы, циркулирующие в других странах, тоже отличаются.

«Этот коронавирус - новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения», - приводит Минздрав России слова и.о. директора питерского НИИ гриппа доктора медицинских наук Дмитрия Лиознова .

Кстати, российские ученые уже поделились добытыми генетическими данными с коллегами: «депонировали их в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2».

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Секвенирование - расшифровка аминокислотной или нуклеотидной последовательности генома, которая обеспечивает максимально полным набором данных о структуре тех или иных организмов. Или, к примеру, вирусов.

SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), он же 2019-nCoV (2019 novel coronavirus) в более раннем варианте, он же Wuhan coronavirus — новый штамм коронавирусов, выявленный в конце 2019 года.

CОVID-19 опасное инфекционное заболевание, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Взглянуть на коронавирусы можно тут: Впервые на фото: новые коронавирусы COVID-19 похожи на муравьиные яйца

ИСТОЧНИК KP.RU

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