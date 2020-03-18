«Мой счет был заблокирован на 16 лет»: Волочковой вернули зарплату, заработанную в Большом театре

Отношения с Большим театром у Анастасии Волочковой всегда были непростыми. Вот и сейчас балерина пожаловалась на Большой, что 16 лет назад театр заблокировал ее зарплатный счёт в банке и только сейчас она смогла получить свои «кровные».

- Мало кто уже помнит мои истинные проблемы с Большим театром. В процессе этой войны театр сделал так, что большая моя часть гонораров за исполнение ведущих партий, за зарубежные гастроли так и осели, не дойдя до меня, - посетовала в разговоре с kp.ru балерина. - Театр провернул какую-то аферу с моими деньгами и заблокировал все мои счета, деньги, заработанные за 5 лет.

В том же 2003 году я выиграла судебный процесс, доказала, что меня уволили из Большого не потому, что я большая и толстая, а потому, что коррупция и деньги начали вмешиваться в репертуарную политику театра. Я помню тот момент, когда меня с приставами возвращали на рабочее место, а это моя гримерная комната. Это был полный абсурд. После того мне не дали станцевать в Большом театре ни одного спектакля. Но я поступала смело, честно и очень открыто, защищая себя. И по закону Большой театр обязан был разблокировать мои счета и вернуть мне мною же заработанные за 5 лет деньги. Они этого не сделали по сегодняшний день. Прошло 16 лет. 16! И спустя этот срок сотрудники банка помогли вернуть мои средства.

Справедливость восторжествовала спустя годы!

Напомним: в последнее время балерина пытается получить с Большого театра пенсию. По словам Анастасии Волочковой, ее юристу в Большом театре сказали, мол, балерина сможет рассчитывать на пенсию только, если докажет, что была примой, а не плясала в кордебалете 10 лебедем слева.

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