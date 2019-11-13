Анастасия Волочкова требует пенсию у Большого театра: Пусть это будут три рубля, но я свои деньги получу

Анастасия Волочкова 16 лет спокойно жила и гастролировала, не вспоминая про Большой театр. Пока театр сам о себе не напомнил. В эфире телеканала НТВ вышел сюжет под названием «Волочкову снова ждут в Большом театре». Мол, балерины из-за серьезной травматичности профессии рано уходят на пенсию (обычно в 35 лет. - Ред.), вот и Анастасии давно пора заглянуть в Большой за трудовой книжкой. А самое интересное - отправить Волочкову на пенсию хотят бесплатно, не выплачивая звезде ежемесячного пособия.

- Волочкова давно не работает в театре. Ее трудовая книжка до сих пор лежит здесь. Она находится в длительном отпуске без сохранения содержания, - сказал в интервью телеканалу НТВ Владимир Урин, директор Большого театра. - И стаж ей не идет. Стаж начисляется только тем, кто реально работает на сцене. Как она пенсию будет получать - я не знаю. Это надо у Насти спрашивать.

По словам Урина, Волочкова со скандалом 16 лет назад покинула театр и больше там не появлялась, хотя еще восемь лет назад могла уйти на пенсию.

Волочкова со скандалом 16 лет назад покинула театр и больше там не появлялась, хотя еще восемь лет назад могла уйти на пенсию. Фото: Личный архив

Доказала в суде, что не толстая

«КП» решила узнать мнение самой балерины.

- Большой театр (как я назвала его в своей книге «Плата за успех» - «клубок целующихся змей») внезапно поднял вопрос - только не смейтесь - о моей пенсии, - сказала «КП» Анастасия Волочкова. - Мне 43 года, я готовлю премьеру грандиозного спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» в концертном зале «Вегас» 20 ноября. В Большом театре я не танцую с 2003 года. Вы наверняка помните эту историю, когда меня незаконно уволили из Большого после моего расставания с Сулейманом Керимовым (бизнесмен, с которым Анастасия прожила в гражданском браке три года. - Ред.).

Потом я подала в суд на директора театра Иксанова, который рассказал всему свету, что меня уволили, потому что я толстая. Я доказала в суде, что это не так. Я выиграла процесс, и с тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия. Да она мне и не нужна! Но так говорить обо мне просто некрасиво. Я уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина. Мы с Колей Цискаридзе застали лучшее время, когда в Большом театре работали мэтры и руководили им. Я танцевала в Большом театре по приглашению Владимира Васильева. Потом уехала в Англию, где представляла Россию на лучших сценах, пока Юрий Григорович не вернул меня в Большой. Он восстанавливал балет «Лебединое озеро» и потребовал, чтобы главную партию танцевала именно я.

Волочкова в качестве солистки Большого исполняет партию Кармен в «Кармен-сюите». Декабрь 2002 года.Фото: РИА Новости

Дочери уже 14 лет

- Вы хотите сказать, что я не заслужила пенсию? - продолжает Анастасия. - Помню, товарищ, который руководил балетом в то время, просто попросил меня писать заявление на отпуск по уходу за ребенком без денежного содержания. 23 сентября моей дочери исполнилось 14 лет. У меня отпуск по уходу за ребенком длится уже 14 лет. И когда дирекция говорит, что меня уже 8 лет не должно быть в театре - хорошо, тогда начислите мне пенсию за эти годы.

Какая мне пенсия полагается? 19 тысяч, как я слышала. Пусть это будет три рубля, но я их получу. Принципиально. Я через суд в очередной раз докажу, что я права. Но прошу заметить: не я начала эту историю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юрист артистки Виктор ШВЕЦ:

Требуется 15 лет балетного стажа

По словам Волочковой, даже по самым минимальным расчетам (средняя пенсия артиста балета составляет 19 тысяч рублей плюс доплата в 30 тысяч рублей, которую в Москве заслуженные артисты получают с 2018 года. - Ред.) за последние восемь лет она потеряла около 2,5 млн рублей. Примерно такую сумму артистка должна была получить, если бы ей дали оформить пенсию, как и положено балерине, в 35 лет.

Но, похоже, в планах Большого театра нет войны с артисткой. Переговоры идут мирно.

- Анастасия попросила уточнить вопрос своей пенсии. Я поехал в Большой театр, мне подтвердили, что трудовая книжка Волочковой лежит у них, - говорит юрист балерины Виктор Швец. - Есть два варианта развития событий. Сейчас Большой театр по нашему запросу собирает документы о том, что Настя была солистом на протяжении пяти лет. Потом мы в Мариинке и в других уважаемых театрах запросим информацию. Для того чтобы Насте выйти на пенсию в статусе солиста, ей надо как минимум 15 лет балетного стажа. В балете такие нормы. Но у Насти как раз такой стаж, так что нам осталось только подтвердить это документально. Пока все благополучно. Мы напишем заявление, Большой театр подаст его в пенсионный фонд, и Настя выйдет на пенсию. Что касается задолженности перед Анастасией, то мы пока изучаем этот вопрос, знакомимся с документами. Сделаем анализ, а потом уже будет ясна картина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731076" frameborder="0"></iframe> Волочкова рассказала, кто оплачивает её роскошную жизнь.Мария РЕМИЗОВА

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