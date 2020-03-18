2020-03-18T23:04:15+03:00
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Секс по скайпу и Чемпионат Европы по футболу среди геймеров

Наш колумнист размышляет, как из-за карантина наша жизнь окончательно переместится в Интернет
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Вместо свиданий - переписка. Вместо секса - скайпВместо свиданий - переписка. Вместо секса - скайпФото: Shutterstock
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Учитывая текущую ситуацию, надо переселяться в интернет. Не только знакомиться в Сети, но и жить в ней. Вместо свиданий - переписка. Вместо секса - скайп. Совместные дети - блоги.

Чемпионат Европы по футболу провести среди геймеров. Наши в кой-то веки надерут задницы французам и испанцам.

Для Госдумы создать группу в Фейсбуке. У нас же запретили мероприятия с участием более 50 человек. А там аж 450 членов. И все активные. В девять раз больше, чем положено.

Евровидение тоже в режиме онлайн. Какие проблемы.

Отдых опять же. Открыл подборку фотографий из Турции. И вот тебе Средиземное море (за 600 рублей месяц эмгэтээсу). Аквапарк, археологический музей, ночные клубы и дискотеки. Не надо терпеть всех этих перелетов, огромного количества туристов, грязную воду возле берега, соевых колбас на шведских столах и многочисленных мошенников в такси и на экскурсиях.

Ходить в магазин сейчас тоже не нужно. Продукты можно заказать на дом.

В спортзал - аналогично. Включаешь «Кикбоксер» 1989 года. 31-ю минуту. Там, где Ван Дамм собирается отомстить мерзавцу Тонг По и приезжает в тайскую глушь к учителю Зиану. И мысленно проделываешь те же упражнения. Особенно когда наставник растягивает веревками ноги американскому актеру. И когда Настя Волочкова обливается слезами и бежит за водкой от зависти.

Что еще можно делать в интернете? Да всё. Купить дом, самолет, ракету. Побывать на виртуальной экскурсии в Эрмитаже. Сходить в Ленинскую библиотеку. Порассматривать сумочку в ЦУМе за 340 тысяч рублей. Начать покупать ее, но в последний момент передумать. Почему-то.

Всем крепкого здоровья. И долгих лет жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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