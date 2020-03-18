Звезда фильма «Сволочи» и сериала «Кадетство» доставлен в полицию после нападения на врача скорой помощи

Московская полиция разбирается в очередной бузе с участием известного актера. Этим вечером 28-летний Кирилл Емельянов, прославившийся ролью в сериале «Кадетство», отдыхал на квартире с подругой. 2-я Мосфильмовская улица. Престижный район Раменки. В принципе, имеет ведь право товарищ на отдых! Молодой человек, отец двоих детей, уже несколько лет в разводе. Емельянов и его знакомая выпивали. Особенно «кадет». Так крепко, что в какой-то момент мужчина просто вырубился. Девушка испугалась и вызвала по телефону скорую помощь. Врачам удалось привести перебравшего актера в чувство, но тот вместо слов благодарности кинулся на медиков с кулаками. По предварительной информации, Кирилл Емельянов дважды ударил одного из врачей по лицу. Тут уж пришлось вызывать полицию…

- Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции, но допросить его пока не получается - он продолжает находиться в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, пока актера везли в отдел, он умудрился обругать нехорошими словами сотрудников полиции и вообще активно выступал против своего задержания.

- Полицейским мужчина угрожал неприятностями по службе, - заявил источник.

Тем временем пострадавший врач уже снял побои.

Для Емельянова эта история может закончиться возбуждением уголовного дела сразу по двум статьям – «Побои» (наказание - до двух лет лишения свободы) и «Оскорбление представителя власти» (за это могут дать до одного года исправительных работ).

Впрочем, пока Емельянов отсыпается, не лишним будет рассказать, кто был его спутницей в этот томный вечер самоизоляции на квартире.

katenkapugovka Очень долго думала, выставлять этот секс в инсте или нет. Решила все же выставить, эту красоту. Это просто искусство, ничего большего.

Модель Екатерина Бобкова - человек, который буквально притягивает к себе скандалы. В историю отечественного футбола она вошла как свидетельница по громкому уголовному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. В то легендарное октябрьское утро 2018 года именно Бобкова сидела в «Кофемании» на коленках у Кокорина, а потом полезла под стол, имитируя оральный секс. Спустя несколько минут, как мы помним, нападающий «Зенита» схватит стул и ударит им по голове чиновника Дениса Пака… Во время судебного процесса Бобкова сделала пару громких заявлений. Например, рассказала, что любовницей Кокорина она не является и вообще, ей больше девушки нравятся. А через несколько недель Екатерина Бобкова снова попала в скандальную хронику. Во время вечеринки с друзьями на квартире в Праге она выпала с балкона, впала в кому, но в итоге - тьфу-тьфу-тьфу - все обошлось. И вот - рандеву с актером Емельяновым…

Что касается Кирилла Емельянова, его дебютом в кино стала роль беспризорника-беспредельщика в фильме «Сволочи». Но настоящую славу ему принесла роль в сериале «Кадетство» на канале СТС. Здесь он сыграл главного отрицательного персонажа, вредителя Сырникова. «Мой герой гнида, сволочь», - рассказывал в интервью сам Емельянов. Впрочем, после громкого успеха кинокарьера начала потихоньку скатываться вниз. На большие роли не звали. Приходилось довольствоваться эпизодами. Одна из последних на текущий момент работ Кирилла Емельянова в кино - роль наркомана Чаки в безвестном сериале «Синичка-2».

В пресс-службе московской полиции инцидент с нападением на врача скорой помощи пока не комментируют.

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