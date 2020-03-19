2020-03-19T10:25:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус опасен для дошкольников и младенцев

Китайские ученые уверены, в это время иммунитет малышей не может дать бой опасной инфекции
Арина СУВОРОВА
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Маленький пациент с коронавирусом в больнице города Ухань.Маленький пациент с коронавирусом в больнице города Ухань.Фото: REUTERS
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Коронавирус, свирепствующий на планете, как правило, довольно мягко обходится с детьми. На их долю приходится самый маленький процент заражения. Только не стоит раньше времени радоваться. Ученые из Университета Шанхая провели исследование и установили, что у большинства заразившихся детей болезнь протекала в легкой или умеренней форме. В зоне риска - младенцы и дошкольники. Они могут заболеть довольно серьезно.

АКТИВНЫЕ ЛЕГКИЕ И «НЕЗРЕЛЫЙ» ИММУНИТЕТ

Китайские специалисты во главе с директором департамента клинической эпидемиологии и биостатистики Детского медицинского центра Шанхая Шилу Тонг провели наблюдение за ходом болезни у более 2 тысяч детей по всему КНР в возрасте до 18 лет. Свои заключения они опубликовали в журнале Pediatrics. У две трети маленьких пациентов коронавирус COVID-2019 был выявлен лабораторно, у остальных наблюдалась только симптоматика. Их классифицировали, как подозрительных по результатам анализа крови, рентгенографии и самочувствия в целом.

Примерно у половины заболевших детей наблюдались легкие симптомы болезни: температура, усталость, кашель, тошнота или диарея. У 39% детей болезнь протекала умеренно, но к списку добавлялись осложнения: пневмония или проблемы с легкими, которые выявляли с помощью компьютерной томографии. У 4% болезнь протекала без симптомов.

Но у 6% - 125 детей - заболевание протекало тяжело. 60% из них - это дети в возрасте до 5 лет, 40% - младенцы до года. У 13 человек из этой группы риска болезнь проходила очень тяжело: на грани дыхательной недостаточности и отказа внутренних органов из-за ослабленных легких. Был зафиксирован и один летальный случай. Жертвой стал 14-летний мальчик, у которого COVID-2019 был подтвержден.

- Это исследование говорит, что больницы должны готовится к приему маленьких пациентов, потому что полностью исключать инфицирования детей мы не можем, - отмечает профессор педиатрии Университета Британской Колумбии Шринивас Мерфи. - Дети заражаются точно также, как и взрослые, но у них болезнь протекает легче. Однако среди малышей есть группа, которой может потребоваться интенсивная терапия. Дети в возрасте до 5 лет больше подвержены коронавирусной инфекции только потому, что в этот момент их дыхательная система и все внутренние органы очень быстро развиваются, оказываясь под ударом вируса.

Профессор педиатрии медицинского колледжа Бейлора Андреа Круз высказала другую версию. Они считает, что у детей младше 5 лет иммунная система еще «незрелая» для таких инфекций.

- Они никогда прежде не подвергались воздействую таких вирусов, и поэтому иммунитет не может дать эффективный бой, - отмечает Круз.

Дети в медицинских масках на улицах Шанхая. Фото: REUTERS

Дети в медицинских масках на улицах Шанхая.Фото: REUTERS

ЖЕСТКИЙ БЕЛОК

Сейчас специалисты пытаются установить, почему подавляющее большинство маленьких пациентов довольно легко переносят коронавирусную инфекцию и обходятся без осложнений. Случаи заражения детей COVID-2019 выявлены в Китае, Италии, Сингапуре, Южной Корее, США и других странах.

Ученые склоны считать, что рецептор ACE2 или белок в клетках человека, через который проникают вирусные частицы, у детей еще не выражен так явно. То есть еще окончательно не развился и еще довольно жесткий. Таким образом, шипы не могут зацепиться за клетку, чтобы проникнуть в нее и инфицировать.

Есть и другая версия. У большинства детей более здоровые и выносливые легкие, чем у взрослых. В отличие от малышей взрослые люди в течение жизни прочувствовали на себе все прелести загрязнения окружающей среды, а также имеют «стареющую» иммунную систему и иногда целый букет хронических заболеваний.

Ученые из Шанхайского медицинского центра в ходе своего исследования столкнулись с вопросами, на которые так и не смогли дать ответа, оставив их на откуп мировому научному сообществу. Например, больше тяжелых и критических случаев было выявлено у детей, у которых коронавирус был под подозрением. Анализы его не подтверждали.

Как полагают специалисты, изучение хода болезни у детей может помочь ученым понять, почему некоторые пациенты подвергаются наибольшему риску при инфицирования. А также может быть полезно при разработке вакцины и эффективного метода лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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