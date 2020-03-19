Правительство РФ о коронавирусе: «Это один из худших мировых кризисов здравоохранения за 50 лет»

Нынешняя пандемия - «один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет». Такая оценка дается в официальном сообщении, которое опубликовано сегодня на сайте Кабмина. Там же сообщается, что уже сделано и что предполагается сделать для борьбы с этой напастью.

1. Ограничительные меры, касающиеся въезда на территорию России извне, могут быть еще усилены или скорректированы — в зависимости от эпидемической ситуации в других странах. «Все решения направлены исключительно на защиту населения России».

Напомним, уже было принято решение об ограничении въезда к нам иностранцев.

2. Создан запас в 700 тысяч тест-систем, необходимых для диагностики коронавируса. Мощность производства тестов — до 100 тысяч в день.

Принято решение о поставке тест-систем во все регионы России. Но данные о результатах всех тестов будут централизованы — при выявлении возбудителя инфекции то, что это именно коронавирус, будут подтверждать лаборатории Роспотребнадзора.

Гражданам, тем не менее, рекомендуется «обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию только в случаях, когда это действительно необходимо».

3. Гражданам рекомендуется ограничить контакты. А при признаках ОРВИ не покидать дом и вызвать врача.

4. Подготовлено 55 тысяч инфекционных коек, 7,5 тысяч мельцеровских боксов (это специальный индивидуальный бокс, в который помещают больных с опасными инфекциями). Выделены средства для дополнительной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (40 тысяч аппаратов есть, хотят закупить еще более 500).

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5. Медработников будут дополнительно материально стимулировать. На это выделят деньги из резервного фонда правительства. Премии обещаны всех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом — от участковых врачей до младшего медперсонала.

6. Граждан просят не воспринимать как чрезмерные все запреты и ограничения, которые водятся - «именно они, по мнению ученых, являются эффективными для противодействия эпидемии».

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