Муж не верит в коронавирус!

Острейшая тема COVID-19 проникла в нашу жизнь в кратчайшие сроки. Поэтому на сей раз нам пришлось выбирать между двумя остросюжетными историями. Первая: девушка отказывается от свидания из-за нового коронавируса, вторая: муж не обращает внимания на рекомендации врачей и ведет антисанитарный образ жизни, обнимая жену и детей немытыми руками. Выбрала второй случай как более вопиющий.

«Уже во всех группах пожаловалась, отвела душу, решила и вам до кучи написать. Мой благоверный вбил себе в голову, что опасность коронавируса преувеличена «мировой закулисой», чтобы создать панику у людей. Мол, этот вирус создан специально, чтобы уменьшить количество пенсионеров (поскольку Земля перенаселена, а ресурсов мало). Пенсионеры же умирают в основном.

Из-за этого руки не моет после улицы: он же за рулем своей машины, там все «стерильно». Придет домой и хватает кошку, посуду, детские вещи. Даже ребенка берет на руки. Разговариваю, убеждаю, даю ссылки на авторитетные источники. Результат один – ругань. Поскольку я сама не врач, то не имею права ему указывать.

Я не знаю, где он вычитал бред, в который верит. Может, и сам придумал. У него систематически заскоки. Мировая закулиса типа всеми управляет, включая его начальника, который ему премию маленькую выписывает. Только он один независимый, умный и видит вещи такими, какие они есть. У меня как на зло нет близких знакомых врачей, которые бы вправили ему мозги. Сил нет уже. Раньше к его паранойе относилась как к милой странности, но сейчас просто переходит все границы. Что делать с придурком? Сохранять спокойствие трудно в такой ситуации. И, главное, переехать некуда. У меня родители в другом городе.

Ирина".

С тех пор, как я получила это письмо, прошло несколько дней. Информационная картина меняется стремительно. Муж Ирины наверняка умеет читать, и наверняка уже моет руки как миленький. А, может, даже и маску носит из туалетной бумаги. Однако шутки шутками, а факты неоспоримы. Из Китая сообщают, мол, в ходе эпидемии возросло число разводов. Не выдерживают китайские семьи проверку новым коронавирусом. Возможно, многие супруги передерутся из-за этого катаклизма и по всем миру. Или сплотятся еще больше. Конечно, первыми пострадают те, кто в семье продолжал лелеять свои "заскоки" и прочие личностные границы, как Ирин муж.

Я знаю много таких людей (и они не всегда мужчины). Создавая семью, они почему-то сосредотачивают внимание на уступках и утратах, которые им придется делать в семейной жизни, и стараются застолбить себе какой-то небольшой клочок свободы. Маленькую "территорию бунта". "Я не буду мыть посуду!", "Я не буду гулять с твоей собакой!", "Я тебе не кухонный комбайн!" и т.д.

Иногда мы так увлекаемся самозащитой, что забываем, зачем женились вообще. А ведь женились-то на радостях: что встретили близкого друга, есть теперь с кем слово молвить по вечерам, с кем посмеяться и поплакать. Ну и коронавирус пересидеть.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Как поступить Ирине? И вообще - как сохранить семью в непростые времена? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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