2020-03-19T14:18:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

У 79-летней москвички было несколько хронических болезней
Анастасия ВАРДАНЯН
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Въезд на территорию инфекционной больницы №2, где скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом нового типа. Фото: Александр Щербак/ТАССВъезд на территорию инфекционной больницы №2, где скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом нового типа. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В четверг, 19 марта, в Москве официально подтвердили смерть пациентки с диагнозом коронавирус. Однако, вирус не имеет отношения к причинам смерти. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал результаты вскрытия.

- Результаты паталогоанатомического исследования установили истинную причину смерти пациентки. Это оторвавшийся тромб, - сообщили в оперштабе.

Главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что первоначальным диагнозом действительно была вирусная пневмония.

- Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца, - прокомментировал главный патологоанатом столицы.

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79-летняя москвичка с диагнозом коронавирус умерла от осложнения хронических болезней

У женщины был сахарный диабет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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