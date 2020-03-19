Коронавирус спас нас от Третьей мировой

У меня есть версия, отчего вдруг так всполошилось человечество. Согласитесь, это очень странно: ВСЕ вирусологи говорят, что ничего страшного не происходит, а почти все правительства (кроме английского и шведского) совершают такие поступки и говорят такие слова, какие две недели назад просто невозможно было представить. То же и с людьми.

Дело, мне кажется, в том, что человечество очень устало от того, что давно не понимает, что происходит на этой планетке. Никто не понимает. Мы все в каком-то логическом тупике, когда дальше так жить нельзя, а как надо - непонятно. На нашу жизнь нагромоздилась масса противоположных и взаимоисключающих смыслов: глобализация, кризис капитализма, глобальное потепление, санкции, богатство и бедность, общество потребления - это почти бесконечный список, мы не можем все это разгрести, потому что это уже невозможно в принципе, слишком много всего наверчено.

А самый простой и проверенный способ очистить смыслы, привести себя к какой-то исходной точке - глобальный кирдык. Неважно, какой. Война, тунгусский метеорит, извержение Йеллоустоуна, эпидемия. Его - этот большой кирдык - все ждали.

Коронавирус - как сейчас уже абсолютно понятно - не тот случай. Но человечество (возможно, даже не сговариваясь) радостно за него схватилось. Да, да, пусть это и будет глобальный кирдык! Давайте сделаем вид, что мы все прям боимся-боимся, пусть это и будет наша Третья мировая. Тогда, может быть, не наступит настоящая.

И не сказать, что это чистая имитация. Коронавирус реально существует, люди от него реально мрут, экономика реально пострадает так, как не страдала последние минимум полвека.

Но перезагрузка, которая была миру необходима, тоже произойдет - и это абсолютно очевидно. Мир после этого коронавируса точно не будет прежним.

То есть включился какой-то необъяснимый механизм стихийного приведения планеты в чувство.

И я не уверен, что это плохо.

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