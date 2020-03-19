Дело закрыто: простят ли долги по налогам исчезнувшей Анастасии Заворотнюк

«Прекрасную няню» Анастасию Заворотнюк поклонники потеряли из вида ещё несколько месяцев назад. Из-за тяжелой болезни актриса не появляется на публике и даже соцсети давно забросила. Однако, теперь артистку не смогли найти и судебные приставы. В Люберецком районном отделе УФСПП по Московской области закрыли исполнительное производство актрисы по налоговой задолженности на сумму около 25 тысяч рублей. Причина, которая в документах обозначена скупой шифровкой «ст.46 ч.1 п.3», на самом деле означает невозможность установить местонахождение должника или его имущества.

- У Анастасии Заворотнюк есть недвижимость в Люберецком районе Подмосковья, - рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах. - В 2010 году она приобрела в посёлке Малаховка земельный участок площадью 1140 квадратных метров с небольшой одноэтажной дачей. По этим объектам налоги были оплачены не полностью, их взыскали через суд в декабре-2018.

Однако, разыскать должницу приставы так и не смогли - дело пришлось закрыть. Но это не значит, что долги актрисе простили.

- Законом предусмотрен срок исполнительного производства в два месяца. За это время пристав должен осуществить поиск должника, его имущества, сведений о счетах и начать взыскивать деньги, - объяснил «КП» звездный адвокат Сергей Жорин. - Очень часто приставы через два месяца возвращают исполнительный лист, ссылаясь на п.3 ч.1 ст. 46. Это нередкий случай, поскольку чаще всего на практике сотрудники ФССП не предпринимают каких-либо попыток найти имущество должника, его местонахождение и т.д. Фактически им проще дождаться истечения двухмесячного срока и вернуть исполнительный лист. Но по закону после возврата взыскатель (в этом случае - Налоговая служба. - Ред.) вправе подать его заново хоть на следующий день. Таким образом, процесс возврата долгов будет продолжаться. Дело как закрыли, так и откроют заново.

Напомним, прошлой весной, вскоре после рождения третьего ребёнка, у 48-летней актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга - глиобластому, это одна из самых агрессивных и опасных опухолей. С тех пор о нахождении Заворотнюк мало что известно: говорили, что она лечилась в Польше, где врачи ничем не смогли ей помочь. После этого, по информации «КП», «прекрасная няня» лежала в московской клинике и подмосковном реабилитационном центре, где и проходит лечение до сих пор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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