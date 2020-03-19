Дочь Заворотнюк вышла из тени, чтобы зарабатывать на лечение матери

Анастасия Заворотнюк, которая раньше так любила внимание прессы - звала репортёров на свадьбу, показывала новорожденную дочь, на фоне тяжелой болезни переживает год тишины. Последний раз актриса появлялась на публике в апреле-2019: тогда на открытии ювелирного салона в Ереване на шее «прекрасной няни» разглядели странный шрам.

- Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз - разновидности рака крови. То есть врачи искали источник опухоли, - комментировали тогда хирурги-онкологи.

И вскоре догадки подтвердились: друзья и коллеги артистки сообщили, что она действительно борется с онкологией. Возможно, одной из самых агрессивных опухолей - глиобластомой головного мозга. «Комсомолка» узнала, как семья справляется с недугом, который для пациентов звучит как смертельный приговор.

50 тысяч за рекламу в Инстаграме

Все это время родные актрисы старательно избегали публичности, поэтому возвращение в соцсети 24-летней Анны Заворотнюк поклонников сильно озадачило. Месяц назад после долгого затишья она вдруг робко стала делиться с подписчиками кадрами путешествия по Италии, а теперь публикации появляются уже ежедневно. Аня то читает вслух стихи - судя по белым стенам, у больничной койки матери, то рассуждает о душе и красоте. И к радости поклонников, сообщает хорошие новости о здоровье актрисы.

- У нас все хорошо, мы много молимся и идём на поправку, - рассказала на днях дочь «няни», опубликовав фото коллективной молитвы. - Много раз были у Матронушки (святой Матроны Московской. - Ред.), она нам помогает. Я уверена, мы победим, и скоро в наш дом вновь войдёт радость и счастье.

Между тем, внимательные интернет-пользователи не могли не отметить изменения на страничке Заворотнюк-младшей. С тех пор, как девушка вышла из тени, аудитория ее Инстаграма выросла почти на 10 тысяч подписчиков - с 85 до 94,7 тысяч человек, а кроме того, появились контакты менеджера и даже первые рекламные публикации (Аня рекомендовала девушкам услуги врача-косметолога). Чтобы получить синюю «галочку», которая подтверждает реальность профиля публичной личности, Аня ещё не настолько популярна. Поэтому она просто подписала, что это ее единственная страничка.

Расценки на рекламу у Заворотнюк-младшей пока довольно скромные.

- 50 тысяч за публикацию в ленте и 15 тысяч - за сторис (временные публикации, которые исчезают через 24 часа. - Ред.), - озвучил kp.ru менеджер Анны.

Видимо, дочь актрисы решила зарабатывать в Сети, пока не найдёт своё призвание. В прошлом году Аня пыталась запустить модный бизнес - собственный бренд женской одежды. Но через пару месяцев магазин закрылся.

- Решила, что мне это неинтересно, - призналась девушка.

Муж остался без доходов

Между тем, деньги семье сейчас крайне необходимы. На лечение Заворотнюк уходят миллионы, а единственный добытчик в семье, муж-фигурист Пётр Чернышев пока находится в простое. Его ближайшие выступления в шоу Татьяны Навки, где спортсмен получает за выход на лёд от 100 до 300 тысяч рублей, запланированы лишь на конец года. Говорят, Чернышев даже поселился в подмосковной клинике, где по данным источников «КП», сейчас находится актриса. Единственный, кто редко видится с больной матерью - 19-летний сын Майкл: он живет и учится за границей. Да и мама Анастасии Валентина Борисовна не всегда может приехать: на ней весь большой дом семьи в посёлке Крекшино и полуторагодовалая внучка Мила, рождение которой с помощью процедуры ЭКО, как полагают медики, могло спровоцировать рост раковых клеток в организме актрисы.

В отличие от семьи Жанны Фриске, которая собирала деньги на лечение благодаря смс с пожертвованиями поклонников, родные Заворотнюк о помощи не просят и на ток-шоу за миллионные гонорары не ходят. Но друзья и коллеги, как могут, стараются их поддержать. Так, в прошлом году всю выручку от одного из ледовых шоу в «Мегаспорте» Татьяна Навка отдала на лечение актрисы. По расчетам «КП», сумма тогда составила около 9 миллионов рублей. Этих денег должно было хватить на три месяца: по данным СМИ, люксовая палата и медуслуги в реабилитационном центре на Рублевке обходятся семье «прекрасной няни» в 100 тысяч рублей ежедневно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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