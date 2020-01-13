Старые оплатили, накатали новые: семье Заворотнюк выписали штрафов на 22 тысячи рублей

Кто-то из членов семьи «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк определенно любит погонять: «Мерседес-Бенц», зарегистрированный на маму актрисы Валентину Борисовну, то и дело попадается на нарушениях ПДД. Как писала kp.ru, за неоплаченные месяцами штрафы владелице даже грозил арест на 15 суток - после этой публикации семья все-таки рассчиталась с долгами. Но тут же накатала новые штрафы.

- С 4 ноября на Валентину Заворотнюк выписано более двух десятков постановлений на сумму 22 тысячи рублей, - рассказал источник kp.ru. - Суммы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 40 км/ч до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом бывало, что за один день водитель совершал 2-3 нарушения. Последний раз камеры зафиксировали превышение скорости на Бережковской набережной 9 января, до этого - 27 декабря.

Как рассказывали kp.ru знакомые семьи, 76-летняя Валентина Борисовна сама за рулём не ездит - вполне вероятно, что машиной пользуется ее зять Пётр Чернышев либо внучка Анна Заворотнюк. По закону, штраф нужно оплатить в течение двух месяцев, иначе нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток.

Тем временем, на днях прошёл слух, что сама Анастасия, которая борется с онкологическим заболеванием, выписалась домой из подмосковного реабилитационного центра. Семья актрисы информацию, в отличие от множества других фейковых новостей, не комментирует.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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