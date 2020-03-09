Новый экономический кризис и молчание ягнят

Наша главная проблема заключается совершенно не в цене на нефть. Даже не в курсе доллара. Продовольствие у нас свое, поэтому венесуэльские бунты России не грозят в любом случае.

Проблема заключается в том, что курс доллара и цифры инфляции вот уже тридцать лет остаются главными экономическими показателями, которые всерьез интересуют российскую власть.

Китай годами искусственно удерживает заниженный курс юаня для того, чтобы делать китайскую экономику более конкурентоспособной. Мы же с тоской вспоминаем благословенные времена, когда доллар стоил по 30 рублей, а некоторые долгожители помнят и по 6.

Для любой экономики девальвация работает как укол адреналина в сердце. Экспорт начинает бешено расти, производство расширяется. И только в России, не происходит ничего. Точнее – не происходит ничего хорошего.

Наш массовый потребительский рынок по-прежнему наполнен импортными товарами и на девальвацию отвечает тупым ростом цен.

Именно это произойдет в ближайшее время. Девальвация рубля до 70-75 рублей означает, что дешевый смартфон будет теперь стоить не 10 тысяч рублей, а – 12-13. Но собирать их в России все равно не начнут.

Если проанализировать выступления правительственных чиновников за последние 10-15 лет, семантическое ядро будет состоять из таких терминов, как кредитная ставка, инфляция, золотовалютные резервы, финансовая подушка, социальные выплаты, пенсии, зарплаты бюджетников, налоги. Словарный запас не меняется годами. Хотя, главное, о чем они все должны говорить – это экономический рост.

Единственный показатель эффективности работы правительства и власти – это то, в каком тонусе находится национальная экономика.

Не госкорпорации, не компании-«чемпионы», накачанные по самое горло госденьгами и всевозможными преференциями и дотациями, а ключевые отрасли, где создается максимальная добавленная стоимость. Машиностроение, IT, пищевая промышленность, электроника, автомобилестроение, строительство, образовательные и медицинские услуги, фармакология.

А там и было все не очень хорошо, мягко говоря, а как повлияет на эти отрасли еще один кризис вообще не понятно.

То, что для России экономический кризис начался 8 марта 2020 года с падения цен на нефть это всего лишь частность. Мировой кризис вступил в острую фазу еще полтора месяца назад, когда Китай стал массово закрывать свои производства. Но за эти полтора месяца российская власть никакой внятной экономической программы не сформулировала.

Мы обсуждали поправки к Конституции, скандальные заявления священников и блогеров, глобальное потепление и войну в Сирии, но хотелось бы наконец нормального взрослого разговора про наше собственное будущее.

Если сейчас, как и в 2014 году власть будет управлять экономическим кризисом повышением ставки Центрального банка, чтобы не допустить валютной паники, это будет означать только то, что они за 5 лет так ничему и не научились.

Если ответом на снижение мировых нефтяных цен станет очередное повышение внутренних цен на бензин, это будет означать, что «люди – новая нефть» и эта нефть в цене не падает.

В такой ситуации хуже всего – молчание. Там, где неопределенность, автоматически растет и нестабильность. А оно нам надо?

Правительство Германии сегодня выпустило заявления о выработки мер поддержки отраслей, напрямую пострадавших от коронавируса – туризм, гостиничный бизнес, пассажирские перевозки. Обещаны налоговые льготы, субсидирование персонала, который переводится на частичную занятость и теряет в доходах.

Российское правительство молчит словно набрало в рот воды. Они то ли не знают, что сказать, то ли уверены, что за них всех опять должен отвечать Путин.

Почему Путин-то?

Где министр финансов Силуанов, который два дня назад уверял всех, что «сценарий по которому нефть может стоить 35 долларов представляется ему фантастическим»? Где Набиуллина и ее прогноз по кредитным ставкам для российских предприятий? Где министр экономики Решетников?

Почему молчат все эти люди, которые собственно и отвечают за экономическое положение в стране?

Почему вместо спокойного разговора о настоящих проблемах нам снова предлагается набор геополитических сценариев, где богоподобные герои вершат судьбы мира в стилистике киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение»?

Михаил Делягин: Ориентироваться на Форекс в отношении курса рубля - это такая же глупость, как создавать впечатление о девушках на основании оценок бабушек у подъезда 00:00 00:00

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