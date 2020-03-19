Мария Миронова: После рождения сына у меня было 10 лишних килограммов. И я их почти сбросила

Всего пять месяцев назад Мария Миронова родила сына Федора, а уже активно снимается в кино, играет спектакли в театре «Ленком». На этой неделе стартовал новый сериал с ее участием «В шаге от рая». На днях заканчиваются съемки продолжения фильма «Громкая связь», где у актрисы одна из главных ролей. Впрочем, съемки и спектакли - это лишь часть жизни Мироновой. О других своих проектах и заботах заслуженная артистка России рассказала в интервью "Комсомолке".

АКТЕРЫ СКОРЕЕ УМРУТ, ЧЕМ ПОПРОСЯТ О ПОМОЩИ

- Усилиями благотворительного фонда "Артист", соучредителем которого вы являетесь, вы оказываете адресную помощь нуждающимся коллегам, как вы их находите?

- Не только в Москве, но и в регионах, у нас есть экспертный совет, который называет нам имена тех, кто заслуживает внимания фонда. Это не только актеры, которые получают общественное признание, но и весь театральный цех – бутафоры, костюмеры, режиссеры, критики... Им мы выплачиваем благотворительные премии. Я назвала бы наш фонд профсоюзно-благотворительным.

Актеры стесняются напрямую просить о помощи. Они скорее умрут, чем сообщат, что нуждаются. Поэтому как правило мы не называем наших подопечных, хотя истории бывают очень драматичные. Был случай, когда нам позвонили из театра «Современник» и рассказали, что у заслуженного, пожилого артиста умерла единственная дочь. Не на что хоронить. Мы помогли. У нас есть меценаты, попечители, мы получаем из госбюджета гранты. Первыми нас поддержало московское правительство. Лично Сергею Семеновичу Собянину за это низкий поклон.

- В сентябре прошлого года у вас родился сын Федор. Как вас хватает на творческие, общественные и семейные заботы?

- Есть свои трудности. Позднее материнство я проживаю не так, как в 19 лет, когда у меня появился первый сын Андрей. Другое отношение и к себе, и ребенку. Мне гораздо сложнее даются отлучки из дома. И хотя уже вернулась к работе, стараюсь надолго с малышом не расставалась. Правда на съемки его не беру. Весь февраль снималась в продолжении фильма «Громкая связь». Там будут те же персонажи, что и в первой части. Но это оригинальный сценарий (первая часть –адаптация итальянского фильма «Идеальные незнакомцы» - Ред.), который сочинили ребята из «Квартета И» вместе с режиссером Алексеем Нужным. Новый фильм называется «Обратная связь».

В театре от новых ролей пока отказываюсь. Сложно находить время на длительный репетиционный процесс. Но съемочный график у меня расписан до конца лета.

ВЕРИЛА В УСПЕХ "ХОЛОПА"

- Фильм «Холоп», в котором вы снимались, стал рекордсменом по сбором в российском прокате, собрав больше 3-х миллиардов рублей. Это был ожидаемый успех?

- Лично я верила в Клима Шипенко (режиссер фильма - Ред.) буквально с нашей первой встречи, когда он пригласил меня на пробы в свою картину «Салют-7». Даже когда у него были какие-то неудачи, я постоянно ему говорила: «Клим, я точно знаю: тебя ждет грандиозный успех». Минувшей осенью мы представляли картину «Холоп» на неделе российского кино в Лондоне. Зрители очень хорошо нас приняли, я тогда сказала: «Ребята, полтора миллиарда в прокате - наши». Они мне говорят— сплюнь, не верили. Но сборы оказались в два раза выше, чем мой прогнозов.

- Какое настроение в «Ленком» после ухода Марка Захарова?

- Меня не было в России, когда не стало Марка Анатольевича. Я пришла в театр через три месяца после его ухода. Было ощущение невероятной потери. Это чувство не проходит. Марк Захаров —целая эпоха. Наверное, когда-нибудь в «Ленком» придет новый художественный лидер и завоюет это пространство, но пока, мне кажется, это невозможно.

- На сцене «Ленкома» вы играли в спектакле Константина Богомолова «Борис Годунов». Нет планов продолжить сотрудничество в театре на Малой Бронной, которым он теперь руководит?

- Мне очень комфортно работать с Костей. Он умный, тонкий и профессиональный человек. Недавно мы с ним обсуждали возможность сотрудничества, но пока у меня маленький ребенок, я не смогу подключиться к новым театральным проектам.

ПОСЛЕ РОДОВ БЫЛО 10 ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

- Когда в августе прошлого года вы сообщили у себя в Инстаграме, что ждете ребенка, сразу поползли слухи, мол Мария что-то недоговаривает. Были версии, например, о суррогатном материнстве...

- Именно ради того, чтобы не поползли слухи, я и решила первая о своей беременности рассказать, хотя я не из любительниц делиться личной жизнью. Для меня неожиданным было другое. Когда я открыто обо всем рассказала, чтобы избежать кривотолков, вдруг на меня обрушился поток нелепых версий и предположений в СМИ. Суррогатное материнство – это полный абсурд.

Я была на 5-м месяце беременности, когда снималась в многосерийном фильме «В шаге от рая». Есть огромное количество свидетелей среди съемочной группы, костюмеров, гримеров, которые видели меня в интересном положении.

- Почему вы решили рожать в Греции? Неужели в Москве нет хороших врачей и приличных родильных домов?

- В Москве есть и врачи, и прекрасные роддома. Но когда я пришла на прием в московскую клинику, первое, что я услышала от врача – это были страшилки про старородящих женщин. Поэтому я выбрала врача, который меня не запугивал, а, наоборот, поддерживал и успокаивал. Это потрясающий доктор, грек по национальности. У него клиники по всему миру. Но я выбрала Грецию, потому что там солнце, море, которое я очень люблю.

В результате все прошло почти идеально - в срок, естественным путем. Я, конечно, не буду рассказывать, что рожать в 46 лет очень легко. Это было бы неправдой. Беременность и роды в 20 лет, и сейчас - это две большие разницы. В этот раз мне было гораздо сложнее и физически, и психологически. Но я была готова к трудностям, к тому, что иду на риск. Хотя в Европе к сорокалетним роженицам совсем по-другому относятся, не так, как у нас. Там таких женщин много. Недавно моя подруга родила в 52 года.

И это прекрасно, что не только продолжительность жизни выросла, но и женский репродуктивный возраст. Это необязательно результат достижений современных медицинских технологий. Я имею в виду ЭКО. У меня все получилось естественно, хотя я уважаю женщин, которые ради ребенка идут на ЭКО, на гормональную терапию. Но для меня это неприемлемо, я консерватор и трусиха, считаю, что гормональная терапия для здоровья не проходит бесследно.

- Вы до сих не рассекретили своего мужа. Журналисты строили разные версии. По одной, вы вышли замуж за греческого магнат. По другой, ваш муж - 28-летний актер Андрей Сорока. Был еще среди «кандидатов в мужья» некий врач из числа ваших поклонников…

- Моего мужа действительно зовут Андрей. Но он не грек, а русский, работает в компании, которая занимается медицинскими технологиями. Он действительно младше меня, но ненамного. Я его не скрываю, но он не публичный человек. Что же касается так называемого поклонника, о котором вы говорите, то это просто больной человек, который состоит на учете в психиатрической клинике. Я это заявляю совершенно ответственно, потому что была вынуждена вникнуть в эту историю, когда он начал меня преследовать. Это просто опасный человек.

- Вы довольно быстро пришли в форму после рождения ребенка. Что для этого делали?

- В свою форму еще не вернулась. 15 декабря я вышла на сцену в спектакле «Шут Балакирев» после полугодового перерыва, и, увы, костюмерам пришлось перешивать мне платье. После родов на мне было лишних 10 килограммов, семь из которых я скинула еще в Греции. Остались еще 4-5 килограммов. Надеюсь, к следующему сезону вернуться в свой прежний размер. Что для этого делаю? По мере возможности и свободного времени занимаюсь спортом.

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