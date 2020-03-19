Китайский Ухань победил расползание коронавируса

Хорошие новости пришли из города Ухань в Китае, ставшего печально известным как «родина» коронавируса. Именно там началась мировая пандемия этой инфекции. За последние сутки в Ухане не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения корнавирусом.

Почему это важно?

Китайские власти ввели беспрецедентные меры по предотвращению заражения и распространения коронавируса в январе 2020 года, включая запрет на любые перемещения из города.

Мало того, во все провинции Хубэй, а это – 59 миллионов человек, жителям было строжайше запрещено выходить из дома.

То, что сейчас спустя три месяца, вирус внутри города побежден, подтверждает эффективность такой меры, как отсутствие контактов между людьми, то есть – изоляции на дому. При этом в Китае продукты и другие жизненно важные товары к гражданам поступали бесперебойно.

Тем временем

Сегодня оправдан один из врачей Ли Вэньлян, который первым сообщил об опасной инфекции миру.

Сначала полиция обвинила его в эскалации паники, но сегодня пришла информация о том, что китайская полиция принесла извинения семье врача посмертно. Ли Вэньлян погиб в борьбе с вирусом.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму, но, оказавшись смелым и вовремя подняв тревогу, помог с вирусом совладать.

С января число случаев заражения в мире коронавирусом достигло более 217 000 человек. Ученые по-прежнему пытаются понять, откуда же появился мутировавший коронавирус, но на данный момент считается, что первый случай заболевания был официально зарегистрирован в китайском Ухане 1 декабря 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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