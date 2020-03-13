2020-03-14T00:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу

Глава Белого дома заявил, что США закупят большой объем «черного золота» для стратегического резерва
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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резидент США Дональд Трамп выступает с заявлением по ситуации с коронавирусомрезидент США Дональд Трамп выступает с заявлением по ситуации с коронавирусомФото: REUTERS
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Выступая с заявлением по ситуации с коронавирусом 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что раз нефть сейчас так сильно подешевела, то Соединенные Штаты закупят ее побольше для своего стратегического резерва.

«Исходя из цены на нефть, я поручил министру энергетики закупить большой объем нефти по очень хорошей цене для стратегического нефтяного резерва. Мы заполним его до самого верха», - приводит слова американского лидера агентство Reuters.

Буквально через считанные минуты после этого заявления Трампа мировые цены на нефть подскочили на 7%. Правда, ненадолго: по данным на 23:00 (мск) баррель североморской смеси марки Brent стоил 34,66 доллара (прирост на 4,43%), а западнотехасской светлой сорта WTI – 33,19 доллара за баррель (5,37%).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома из-за вспышки коронавируса COVID-19 в мире, которую ВОЗ недавно объявила пандемией, ввел в Штатах режим чрезвычайного положения и наделил Минздрав страны дополнительными полномочиями.

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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