2020-03-14T14:28:45+03:00
Экономика

Европейский бизнесмен Жавье Роч: Ни Запад, ни Восток не заинтересованы в низких ценах на нефть

Но пока фоне коронавируса стоимость черного золота не спешит «выздоравливать»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Цены на нефть упали $55 до менее чем $35 за баррель после отказа стран-производителей черного золота поддержать решение ОПЕК.Цены на нефть упали $55 до менее чем $35 за баррель после отказа стран-производителей черного золота поддержать решение ОПЕК.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На фоне пандемии коронавируса не менее серьёзные потрясения происходят и в мировой экономике. На прошлой неделе, после отказа России поддержать решение ОПЕК (союза стран-производителей черного золота) о снижении его добычи, цена барреля упала с почти $55 до менее чем $35. И до сих пор не восстановилась. В том числе потому, что из-за карантинных ограничений люди меньше путешествуют, спрос на топливо падает.

«КП» спросила у европейских экспертов, что они думают об этом:

— Нынешнее снижение цен на нефть и турбулентность на финансовых рынках вызывают большую тревогу, — рассказал «КП» сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», депутат Европарламента и профессор-экономист Йорг Мойтен. — Трудно предсказать, как будут развиваться события в ближайшие недели. Денежно-кредитная политика Евроцентробанка [ЕЦБ; занимается эмиссией евро и контролем за финансовой системой ЕС — ред.] беспомощна в нынешней ситуации, проистекающей из его прошлых ошибок и неудач. Ни «игра» с процентными ставками [уже четыре года ключевая ставка ЕЦБ — 0%, что увеличивает доступность кредитов, но в то же время ведёт и к росту закредитованности — ред.], ни накачка рынка ликвидностью более не смогут решить проблему.

Бизнесмен, бывший член совета директоров каталонского банка ICF Жавье Роч. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бизнесмен, бывший член совета директоров каталонского банка ICF Жавье Роч.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Многие ожидают снижения цен на топливо, что для потребителя вроде бы хорошо. Но на Западе в стоимость бензина, дизеля или авиационного керосина уже заложены весьма значительные налоги. Таким образом, падение барреля довольно слабо влияет на конечную потребительскую цену. И уж точно НЕ компенсирует общий ущерб от экономического кризиса, — рассказал «КП» бизнесмен и экс-член совета директоров каталонского банка ICF — Жавье Роч. — Впрочем, история показывает, что в долгосрочной перспективе цены на нефть всегда сохраняют стабильность. В «дешёвом барреле» никто не заинтересован ни на Западе, ни на Востоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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