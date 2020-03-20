Коронавирус уйдет, а слежка за вами останется

Аптечное сообщество шокировано новостью: подписан Указ о дистанционной торговле лекарствами, который разом перераспределяет рынок в сторону от классических аптек к доставке лекарств на дом курьерами, от аптечных сетей к интернет-магазинам. Новшество обсуждалось давно, аптечное лобби его, конечно, блокировало, но под напором эпидемии плотина рухнула. Хорошо это или плохо, но факт - коронавирус сметает целыми пачками старые ограничения и табу. Вопросы, которые раньше решались годами (точнее - НЕ решались годами), сейчас решаются за несколько часов. В лучшую ли сторону? Разберем на фактах.

«ВДРУГ ИЗ МАМИНОЙ ИЗ СПАЛЬНИ…»

Одно из последствий пандемии - переход громадного числа людей на онлайн-обучение без посещения своих школ и вузов. Хорошо это или плохо? Или мы просто ускоряем то что само бы пришло, но значительно позже?

Дадим слово практикам.

Руслан Карманов– специалист по онлайн-обучению и шире – по дистанционным методам взаимодействия с человеком.

КП:

- Недавно появилось мобильное приложение, которое показывает, были ли с вами в самолете зараженные вирусом COVID-19. Достаточно просто вбить номер рейса и дату. Подобных вещей после вспышки болезни появилось немало. Коронавирус явно повлиял на технологии. Можно ли спрогнозировать как он дальше может изменить нашу жизнь?

Карманов:

- Надеюсь, люди вспомнят о правилах гигиены, и стих про умывальник. Начнут чаще мыть руки, а самые продвинутые - даже протирать клавиатуру и мышь чаще раза в год. Это плюс. В остальном – нас ожидает атомизация общества поскольку добавится элемент страха. Общаться становится опасно.У онлайн-обучения много подводных камней. Огромная проблема в том, что недостаточно перевести книги и лекции в электронный вид. Это совсем другая компоновка, другие схемы. Сейчас из-за того что под влиянием вируса все срочно занялись онлайном на уровне: «Сейчас мы надиктуем курсы и будет круто», качество обучения упадёт. Вся наша долгая практика показывает, что без глубокой переделки программ, без их адаптации результат такого онлайна будет лишь отрицательным. Откровенно - нас ждёт резкое снижение уровня образования из-за спешного и неподготовленного введения онлайн-обучения. А в мире на эту форму обучения из-за вируса перешло более 100 миллионов человек. И их число растёт каждый день. В Китае школьники занимаются дома даже физкультурой, выполняя норматив по прыжкам через скакалку под камеру.

ЗАКЛЕИВАТЬ КАМЕРУ СКОТЧЕМ УЖЕ БЕСПОЛЕЗНО

КП:

- В пророческом романе Оруэлла «1984», изданном в 1949 году, телевизор в каждом доме имеет камеру, и «Большой брат» видит и знает о вас всё. Долгое время считалось что эта книга про социализм. Но оказалось - она про наш современный мир. А если камеру на телефоне, компьютере заклеить скотчем - это поможет?

Карманов:

- Нет. Уверенно говорю - нет. Уже несколько лет назад все серьёзные программы распознавания лиц умели определять человека даже в маске. Можно накинуть капюшон, наклеить бороду – ничего не поможет. Нейросети постепенно учатся вычислять человека по походке, а по голосу умеют уже давно. И претензии бессмысленны - вы сами, добровольно носите с собой машину для слежки за вами. В современном мире просто иметь телефон – это то же самое что сидеть за рулем своего автомобиля с госномером и с открытым паспортом на лобовом стекле.После протестов в Гонконге полиция, обработав их видеозаписи, приходила в учебные заведения, уже имея списки на задержание. При этом студенты участвовали в протестах в масках.

Коронавирус внёс новую струю – тут надо не только распознать человека но и отследить затем все его перемещения. И это все больше делает не государство, а частные компании. Например многие крупные моллы уже ввели процедуры «добровольной» регистрации посетителей при входе. Подставляя лоб под проверку температуры вы получаете цифровую метку – пропуск, и все ваши перемещения потом отслеживаются. Для сетей это очень удобная технология, и она может остаться и после вируса.

КП:

- А кому нужны мои перемещения по торговому залу?

Карманов:

- Очень многим. Вообще любая личная информация помогает продавать товары и контролировать население. Вот вы хорошо спите?

КП:

- По разному бывает…

Карманов:

- Не так давно возник коммерческий спрос на медицинскую информацию о том, как и когда человек спит, так как оказалось, что от этого сильно зависит структура его покупок. У вас бессонница? Вас засыпят рекламой препаратов и «доставкой спиртного на дом». А смартфоны вскоре научатся делать и кардиограммы и простейший анализ крови - дистанционно. Ваши шаги, кстати, они тоже считают, даже если отключить эту функцию в настройках. И это тоже полезная информация для торговцев – они знают где вы ходили, где вы стояли и смотрели на витрину. Задержались у витрины с помадой – вас засыпят рекламой косметики.

КП:

- А чем опасна реклама помады?

Карманов:

- Ничем, кроме того что, раз возникнув, эти методы контроля станут всеобщими, и помадой тут дело не ограничится. И коронавирус - громадный стимулятор роста этих технологий. Вначале мы ищем людей с «красной меткой» в самолетах и аэропортах, затем в метро, потом в торговых сетях, и блокируем его перемещения если он заражен, и контакты с ним - потому что вирус надо остановить. Но вирус уходит, а эти методы контроля личности становятся нормой жизни.

ТОЧНЫЙ ПЛАН ВСЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ? ЛЕГКО!

КП:

- Чего еще начинать бояться?

Карманов:

- Камера смартфона не только делает трехмерную маску вашего лица но и может сделать точный план вашего жилища, загородного дома, любого вашего убежища. Послать потом к вам в дом беспилотник - с лекарством или с целями прямо противоположными – это уже дело техники. По существу смартфон делает трехмерную модель всей вашей жизни.

КП:

- А кто и как это может использовать?

Карманов:

- Если вы посмотрите на большую тройку лидеров слежки за человеком - Alphabet/Google, Apple, Facebook - то вы увидите, что они обязуются не предавать ваши данные частным фирмам. Даже это часто нарушается и было несколько скандалов, просто у частных лиц физически нет ресурсов судится с такими гигантами. Но этот запрет совершенно не мешает цифровым лидерам передавать эти данные Правительству, никак вас об этом не извещая, – что и происходит. А Правительство - оно никак не связано обязательством не передавать эти данные дальше. Оно получает их и использует по своему усмотрению.

КП:

- В некоторых регионах Китае, например, вообще ввели социальную маркировку людей. Она зависит от многого, например, поведения в мессенджерах, политических взглядов, работы, болезней. И если человек получает «красную» маркировку, он не может расплачиваться в магазинах или ездить в автобусе, метро. Он должен сидеть дома и быть на карантине.

Карманов:

- Тут как на войне: раз возникнув технологии контроля личности и практики их массового применения никуда не исчезают. Они могут стать невидимыми - а многие из них невидимы и сейчас - но не исчезнуть.

Коронавирус пройдет, а они останутся. И с этим нам жить теперь всегда.