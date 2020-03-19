Хроники итальянского коронавируса: Нарушителей карантина ловит полиция, врачи подделывают себе больничные

В КРЕМАТОРИЙ? В ОЧЕРЕДЬ!

- Ты помнишь Сержио? Сержио Нуньес? Ну адвокат, который нам тогда помог прищучить этих мошенников из Сан-Ремо? Его папу забрали.

Теперь разговоры с друзьями по телефону развиваются примерно по этому сценарию. У всех появился кто-то, кто заболел, кого забрали, у кого-то есть умершие. Возле госпиталя на лавочке сидит человек. Он крутит в руках бесполезную маску. Он сидит в позе обреченного мыслителя, который все потерял. Там, внутри, его близкий человек. Но его нельзя навестить, не знаешь, что с ним. Как он? А вдруг он умирает прямо сейчас, а ты сидишь здесь и не можешь ничего сделать, даже обнять, сказать, как сильно его любишь. В нашем маленьком городке, где 19 тысяч жителей, уже 220 заболевших, которые лежат в больнице в тяжелом состоянии. За двое суток умерло 24 человека. Каждые два часа в нашем городке умирает человек. Госпиталь полностью переоборудован под больных вирусом. Все отделения! А там и роддом внутри, и хирургия, и все-все возможные отделения. Теперь они стали одним целым. Плюс огромный блок мобильного госпиталя, который возвели за первую неделю на пустыре. Людей на улицах очень мало. Слышно лишь, как где-то лают собаки, да периодически звучит сирена скорой помощи. Громко и надрывно. Атмосфера - удушающая! Несмотря на солнце, прекрасную погоду, у нас днем сейчас больше 20 градусов тепла, цветут деревья, пахнут бесподобно. Птицы поют. В парке рядом с домом то и дело стучат дятлы, скоро должны прилететь кукушки. Жизнь природы идет своим чередом. А у нас на земле - практически военное положение.

Итальянцы сидят по домамФото: REUTERS

Вот за один день умерло 475 человек по Италии, по статистике у нас сейчас гибнет каждый седьмой. Заболевших — 28 710 человек. В крематории Бергамо очередь на кремацию усопших на 15 дней! В самую зараженную вирусом провинцию страны - Ломбардию - власти направили 60 мобильных крематориев, чтобы как-то разрядить ситуацию. Как они выглядят, и что это вообще такое - мобильный крематорий - даже подумать страшно...

В газетах рубрика некрологов, где обычно крошечные объявления о смерти, с одной страницы превратилась в десять.

ВРАЧИ БЕГУТ ИЗ БОЛЬНИЦ

Эксперты разводят руками - ситуация в Италии в 7,5 раз хуже, чем было в Китае. Этого никто не мог предсказать. Госпитали переполнены. Лица медсестер и санитаров в синяках и кровоподтеках от ношения защиты. Но даже защита не всегда спасает. Только в нашей Ломбардии — 691 санитар-медсестра уже заразились вирусом. Те, кто переносит в легкой форме, продолжают работать. Те, кто сваливаются, оказываются на койке рядом со своими же пациентами. Заражен каждый пятый семейный врач. Хотя было официально запрещено с любыми симптомами простуды идти на прием к своему семейному врачу. Но люди — слабы. Кроме вируса есть еще страхи, паника, мнительность. Наш семейный доктор и друг мужа Мауро повесил объявление на своей двери, что даже для того, чтобы забрать рецепт, пациенты должны быть в масках, в перчатках, в очках и входить по одному. Потому что кроме вирусных больных есть еще другие больные. Они не перестают болеть, и у них осталась надежда лишь на помощь семейного терапевта.

Тем временем в Неаполе, например, обнаружили, что 270 врачей местных госпиталей выписали себе фальшивые больничные, чтобы не выходить на работу. Сбежали с поля битвы.

Нарушителей карантина ловит полицияФото: REUTERS

СИДИ ДОМА, НЕ ГУЛЯЙ

Вышло новое, уже третье постановление по карантинному режиму. Гулять просто в одиночку — запрещено. Ходить пешком просто так — вообще не желательно. Выходишь из дома — заполняешь формуляр (новый, третий вариант). И едешь по быстрому в супермаркет или в аптеку. Все! Быстро возвращаешься. Если «загулялся» - тобой займется полиция. Проверяют строго, больше миллиона человек были так задержаны, больше 40 тысяч оштрафованы. Девушка шла к своему любимому в соседний район — оштрафована. Мужчина шел навестить мать — оштрафован. Меры ужесточаются, потому что многие люди до сих пор не понимают серьезности ситуации, продолжают болтаться, разносить вирус.

А пик ожидается через две недели. Это если все дома сидеть будут. И понятно, что никто в ближайшее время не снимет карантин. Уже сказали неофициально, что нужно минимум 60 дней, чтобы просто перестало увеличиваться количество больных.

Ситуацию контролируют с помощью военныхФото: REUTERS

Мы больше не смеемся и не шутим. Нет, нам не стыдно, что смеялись вначале и что недооценивали масштаб бедствия. Мы не знали, что все обернется вот так. Даже на самом высоком уровне не понимали этого, откуда же знать простым смертным? Поначалу нас раздирали на части информационные битвы экспертов из каждого утюга. Одни говорили, что ничего страшного, посмотрите на процент смертности, это просто новая форма гриппа. Другие вещали про теории заговоров. Третьи просто отхватывали свою славу, обливая грязью власти по сложившейся привычке. И даже прямо сейчас оппозиция требует отставки правительства, шумит на площади.

Тем временем Евросоюз уже поддержал просьбы Италии. Вышел декрет, что семьям дадут по 600 евро помощи. Это уровень самой низкой зарплаты в Италии, но хоть что-то. Лучше, чем ничего. На еду хватит, главное, лишь бы ничем не заболеть...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

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