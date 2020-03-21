Госдеп США: Россия использует энергетику во враждебных целях

Официальный представитель Госдепа США не стал рассказывать журналистам о возможных санкциях против России. Зато подчеркнул, что Штаты уверены – Москва использует свои энергетические ресурсы во враждебных целях.

- Я не буду комментировать новые санкции: говорить об этом было бы против нашей политики, - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. - Мы много раз уличали Россию в том, что она использует свои энергетические ресурсы в качестве инструмента для решения политических вопросов. Москва выступает как зловредный игрок. Но сейчас мы призываем всех участников рынка учесть ситуацию неопределенности, в которую мы все попали, и вместе со всей ответственностью выйти из этих сложностей.

Во время своего общения с журналистами официальный представитель Госдепа несколько раз подчеркнул, что мир переживает период глобальной неопределенности, вызванный распространением коронавируса и вызванным им замедлением экономики.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник сообщил, что Белый дом готовит новые санкции против России. По информации издания, Вашингтон считает Москву ответственной за распад сделки ОПЕК+ и последовавший за этим обвал мировых цен на нефть. При этом для другой стороны переговоров по возможному сокращению добычи, Саудовской Аравии, США готовят куда более мягкие дипломатические меры воздействия.

- Американские власти напрямую заинтересованы в низких ценах на нефть. Дело в том, что в стране прямая связь между биржевыми котировками и ценниками на заправках. Так что подешевевшая нефть автоматически означает подешевевший бензин. А для Трампа, который в ноябре будет пытаться переизбраться на второй срок, это очень хорошие новости, - сказал «Комсомольской правде» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. – Другое дело, что американские сланцевые нефтяные компании оказались в минусе. В экономике США нефтяники не играют такой роли, как в российской, но у них есть свои лоббисты. И они распространяют в коридоре власти теорию, что обвал цен на мировом рынке – следствие тайного сговора России и Саудовской Аравии с целью выдавить с рынка американских сланцевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

Администрация США после того, как ввела санкции против России, готовит санкции в отношении своих европейских союзников, чтобы не допустить строительства газопровода «Северный поток-2».

«АМЕРИКАНКА» ГАДИТ

Две последние недели выдались «урожайными» на сводки новостей по газопроводной тематике. (подробности)