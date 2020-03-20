2020-03-20T23:12:43+03:00
Экономика

Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларов

Согласно данным торгов, падение мировых цен на нефть продолжается
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Падение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларовПадение цен на нефть: стоимость марки Brent опустилась до 27 долларовФото: REUTERS
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В пятницу, 20 марта, продолжается снижение цен на нефть марки Brent

Стоимость фьючерса на смесь Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускались более чем на 5%, торгуется на уровне 27 долларов за баррель.

Цена нефти марки WTI опустилась на 12,7 до уровня в 22,6 долларов за баррель.

Напомним еще утром 20 марта сайт kp.ru писал о росте мировых цен на «черное золото» порядка 3-5%. При этом положительная динамика сохранялась уже вторую сессию подряд. Стоимость WTI повысилась более чем на 5%, а стоимость Brent увеличилась на 3,44%.

Однако в уже днем началось падение нефть марки Brent, которая замедлила свой рост до 5,2%.

Напомним в ночь на понедельник, 9 марта, стоимость нефти упала почти на треть. Такой обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Эр-Риада о наращивании добычи нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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