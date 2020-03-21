Семь секретов, которые помогли победить эпидемию коронавируса в Китае

В Европе и США число заражённых коронавирусом ставит всё новые антирекорды. А там, где четыре месяца назад произошла первая вспышка эпидемии — в Китае — наоборот, «чума 2020 года» идёт на спад. Что же помогло Пекину обуздать опасную болезнь, от которой во всём мире погибло уже 11,5 тыс. человек? Об этом «КП» рассказал доктор исторических наук, эксперт по Китаю Сергей Буранок.

Российские СМИ со ссылкой на китайские пишут, что «Поднебесная победила эпидемию»; западные — что это «коммунистическая пропаганда». Однако, по официальным данным, за вчерашний день в КНР зафиксировано лишь 39 новых заболевших (для сравнения, в Италии и США — больше чем по пять тысяч, в Испании — больше трёх тысяч; это, ещё раз подчеркну, не за всё время, а лишь за прошедшие сутки). А там, где эпидемия возникла — в китайском городе Ухань — она если не побеждена, то, дипломатично скажу, приостановлена.

Поэтому китайскую стратегию уже сейчас можно обобщить.

Пекин пообещал: «Коронавирус в КНР пойдёт на спад через месяц» — и так и произошлоФото: REUTERS

Во-первых — огромный опыт борьбы со всевозможными эпидемиями. Как в XXI веке (атипичная пневмония в 2002-03 годах, а также сезонный грипп), так и раньше. Опыт, прежде всего, мобилизации общества, экономики и науки для борьбы с этими угрозами. Когда в Ухане в феврале построили больницу за неделю — это и было применение подобного опыта на практике.

Во-вторых — вложения в науку. С конца 1980-х годов Китай инвестирует колоссальные средства в инновации, в том числе медицинские. Ведь борьба с вирусом — это не только вакцина (которой пока нет), но и разработка и производство вирус-тестов, чем с января занимались десятки университетов и научных центров КНР. И самое важное — прогнозирование, построение математических модель эпидемии. Почему оно настолько важно?

Меры профилактики вирусных инфекций.

21 февраля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявляет: «В течение следующего месяца мы одержим над вирусом победу». И действительно, на дворе 21 марта — и эпидемия идёт на спад. Посол, как и вся китайская власть, опирались на конкретные математические модели — и, как видите, прогноз оправдался. Что подводит нас к следующему пункту.

Китай смог мобилизовать все обществоФото: REUTERS

Третье — доверие между народом и властью. В январе-феврале, когда распространение вируса, казалось, стало неуправляемым, социальная обстановка грозила взорваться. Но потом люди увидели: чиновники (врачи, военные, инженеры) обещают — и действительно делают, называют конкретные сроки (строительства больницы или спада эпидемии) — и сроки соблюдаются. Всё это заставляет людей верить, что меры государства, пусть и такие жёсткие, как тотальный карантин, — действительно оправданы и им нужно следовать. Хорошим подспорьем оказалась и соцподдержка, например, повышение зарплаты медработникам.

Четвёртое — Китай не боялся взаимодействовать с миром. И с другими странами, и с международными организациями наподобие ВОЗ. Партнёрство проходило сложно, Пекин стремился не столько поделиться информацией о коронавирусе, сколько разузнать у «партнёров», например, о методах лечения подобных болезней. И всё же — никогда не отказывался от диалога. Тогда как Запад после прихода пандемии, напротив, разваливается на закрытые национальные зоны. Что, может быть, на данном этапе не так уж и плохо — но какого-либо диалога и скоординированной политики, кроме стремления к полной изоляции, мы не видим.

Пятое — «вертикаль власти» не ушла в сторону. В Китае есть не только правительство, но Компартия, которая является по сути главной скрепой общества. Так вот, на пике эпидемии партийцы не затаились по углам, а, наоборот, включились в борьбу. Огромные полномочия получили райкомы КПК, они стали этакими центрами антикризисного управления и позволили Пекину не «потерять» страну. Ключевые решения (вводить или ослаблять карантин на данной территории) принимали не местные органы власти, а именно партия.

Страна возвращается к привычному ритму жизниФото: REUTERS

Шестое — новые технологии. Хотя кому-то они, скорее, покажутся мрачной антиутопией. Так, огромную роль в борьбе с заразой сыграло мобильное приложение «Код здоровья». Его обязательно должен установить каждый китаец. Эта программа показывает твой статус: зелёный — всё в порядке; жёлтый — надо быть осторожным; красный — сиди в карантине. Статус рассчитывается на основе твоих медицинских данных, которые собирает правительство: допустим, при входе в магазин тебе обязательно измеряют температуру, и этот параметр сразу попадает в систему. Поскольку смартфон отслеживает твоё местоположение, то если ты в «красном статусе», так просто выйти из квартиры-карантина нельзя, последует штраф.

Ещё через «Код здоровья» тебе прямо на смартфон приходят проверенные официальные новости о коронавирусе и течении карантина в твоём городе. А власти могут понять, где и сколько находится людей в угрожающей ситуации. Если «зелёных» становится много — карантин в данной местности можно ослаблять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

Седьмое и главное — общая стратегия на максимальную изоляцию заражённых зон оказалось правильной. Ещё в феврале американские газеты ругали Поднебесную — мол, закрыв Ухань и другие города от остального мира, Пекин похоронил остатки демократии. Тогда как сейчас большинство стран Запада, попав под удар пандемии, прибегают к похожим мерам. А Китай с самого начала не побоялся на некоторое время пожертвовать свободой граждан, дабы обуздать болезнь. И в итоге преуспел.

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